Recordaron horarios y visitas guiadas para recorrer el Centro Cultural Lola Mora

Tras su reciente inauguración, que coronó uno de los proyectos arquitectónicos y culturales más ambiciosos ideados e impulsados por Gerardo Morales, el Centro Cultural Lola Mora ya se encuentra recibiendo a jujeños y turistas.

Este monumental espacio de vanguardia, que hoy consolida su funcionamiento bajo la gestión del gobernador Carlos Sadir, invita a descubrir el invaluable legado de la reconocida escultora y a recorrer un edificio que reposiciona a la provincia a nivel internacional.

Para quienes deseen organizar su recorrido y disfrutar al máximo de la experiencia, el complejo ubicado en calle Víctor Hugo 51 (barrio Alto La Viña, San Salvador de Jujuy) mantiene sus puertas abiertas al público en general de lunes a domingo, en el horario continuo de 10:00 a 20:00 horas. Cabe destacar que el último ingreso permitido a las instalaciones es a las 19:00 horas.

La mejor manera de dimensionar la magnitud de esta obra -gestionada desde sus cimientos para resguardar las esculturas originales y potenciar el perfil turístico de la Capital- es a través de las visitas guiadas. Estos recorridos permiten adentrarse tanto en la historia y obra de Lola Mora como en los detalles del diseño sustentable del edificio y cada uno de sus rincones.

Las visitas guiadas se reservan exclusivamente de manera presencial en la recepción del Centro Cultural, encontrándose sujetas a disponibilidad y cupo. *Los horarios estipulados para estos recorridos son: 10:30, 12:00, 16:00 y 18:00 horas.

Por otro lado, reafirmando el rol formativo de las instituciones culturales, los días martes están habilitados para el acceso de visitas educativas. Las instituciones que deseen concurrir deben realizar una reserva previa comunicándose al correo electrónico *cclm.reservas@gmail.com.

Los residentes de la provincia de Jujuy ingresan de manera gratuita hasta el 31 de diciembre de 2026, presentando su DNI al momento del ingreso.

Para consultas generales, los interesados pueden escribir a cclm@jujuy.gob.ar o buscar más información en la página web oficial: cclm.jujuy.gob.ar.