El gobernador Sadir inauguró la Escuela Primaria N° 211 «Gendarmería Nacional» en Olaroz Chico

La institución cuenta con espacios para Nivel Inicial y Primario, albergues y áreas de servicios, fortaleciendo el acceso a la educación y el crecimiento de la comunidad de Olaroz Chico.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Escuela N° 211 “Gendarmería Nacional” de Olaroz Chico, una obra esperada por toda la comunidad educativa y que fortalecerá el acceso a la educación en la región.

Acompañado por la ministra de Educación, Daniela Teseira, autoridades provinciales, docentes y vecinos de la localidad, el mandatario destacó la importancia de seguir ampliando la infraestructura escolar en el interior de la provincia y remarcó el crecimiento sostenido de Olaroz en los últimos años.

“Muy contento por la inauguración de esta escuela, que significa que nuestros chicos y chicas van a tener un lugar adecuado para estudiar”, expresó Sadir durante el acto.

El nuevo establecimiento cuenta con espacios destinados a Nivel Inicial y Primario, cocina, depósito, secretaría, dirección y albergues para estudiantes y docentes, brindando mejores condiciones para el desarrollo educativo de niñas y niños de la comunidad.

Asimismo, el gobernador valoró el acompañamiento de la comunidad educativa y el aporte del sector minero al desarrollo de la región. “Olaroz creció de una manera increíble y esta escuela sigue contribuyendo a ese desarrollo”, sostuvo.

El Gobierno de Jujuy ratifica el compromiso con la educación

Por su parte, la ministra Daniela Teseira señaló que se trata de “una escuela muy esperada por esta comunidad” y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la educación pública. “Las escuelas se van a seguir construyendo y vamos a continuar realizando reparaciones integrales para que nuestros estudiantes tengan espacios adecuados”, afirmó.

La directora de la institución, Celia Rivero, destacó la importancia histórica de la inauguración y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial. “Es un día muy significativo para toda la comunidad educativa. Esta escuela brinda oportunidades, contención y calidez para nuestros niños”, expresó.

Actualmente, la institución alberga a 49 estudiantes de nivel inicial y primario, incluyendo alumnos que hacen uso del sistema de albergue de acuerdo a las necesidades familiares.

La jornada estuvo marcada por la emoción de estudiantes, docentes y familias, quienes celebraron la concreción de una obra fundamental para el presente y futuro de Olaroz Chico.