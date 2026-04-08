Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy miércoles 8 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de abril, la temperatura rondará entre los 12 y 22, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 8 de abril el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre los 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias y los vientos del Norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 66 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.