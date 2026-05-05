Empresarios salteños se unen por una la población activa que no terminó el secundario

La estadística es tremenda: en Salta, el 50% de la población económicamente activa no finalizó la secundaria. Por eso la Cámara Pyme, APIA y el Instituto Educativo I3 acordaron facilitar a sus trabajadores dar ese paso.

La educación y la competitividad industrial se dieron la mano en Salta. La Cámara Pyme de Salta, la Asociación de Parques Industriales de Argentina (APIA) y el Instituto Educativo I3, una institución que ofrece la posibilidad de completar el secundario de manera totalmente virtual, aunarán esfuerzos para permitir a miles de trabajadores de todo el país completar su educación media.

La iniciativa apunta a una problemática estructural que golpea tanto al mercado laboral como al desarrollo productivo. Según datos oficiales, mientras que a nivel nacional cerca del 30% de los trabajadores no concluyó la escuela secundaria (alrededor de 7 millones de personas), en Salta ese porcentaje trepa a un impactante 50% (unos 250 mil comprovincianos).

«Hoy prácticamente todas las empresas exigen secundario completo. No solo por una cuestión legal, sino porque la formación es la base para seguir creciendo, acceder a mejores oportunidades y continuar estudios superiores», explicó Rodolfo Games, presidente de APIA, quien llegó a Salta invitado por la Cámara Pyme. Su presidente, Darío Pellegrini, señaló por ejemplo que se promociona mucho el empleo en la minería, pero “esa actividad requiere perfiles especializados, que incluyen el secundario completo. Por eso es clave dar este paso para que aquellos que deseen trabajar por ejemplo en la Minería, puedan perfeccionarse y acceder a mejores oportunidades laborales”.

El programa estará disponible para cualquier persona que no haya terminado sus estudios, sin necesidad de pertenecer a una empresa en particular. La modalidad virtual permite cursar desde cualquier punto del país, adaptándose especialmente a trabajadores mineros, rurales y personas que viven en localidades alejadas.

Desde el Instituto I3, su representante legal José Salom destacó que la propuesta busca mucho más que la obtención de un título. «Terminar la secundaria significa recuperar autoestima, proponerse una meta y cumplirla. Para muchos, es cerrar una deuda pendiente con ellos mismos», señaló.

Detalló además que la plataforma está diseñada para acompañar realidades diversas: trabajadores con sistema roster en minería, personas del interior profundo, adultos con responsabilidades familiares y estudiantes con necesidades de aprendizaje específicas.

Los interesados en completar sus estudios pueden obtener más información en la sede del Instituto I3, ubicada en Caseros 128, o a través de su sitio web oficial. Porque a veces, el próximo gran paso profesional empieza por terminar una vieja materia pendiente.

Un escenario complejo

Por otra parte, luego de firmar sendos convenios con la Cámara Pyme y con I3, Rodolfo Games brindó el pasado jueves una charla en la Unión Industrial de Salta, donde abordó la situación actual del sector manufacturero. Y admitió que el panorama no es sencillo. El dirigente advirtió que la industria argentina atraviesa un momento complejo, marcado por la caída de la demanda, la presión de las importaciones y un contexto cambiario adverso. «La salida pasa por la colaboración, la asociatividad y la capacitación permanente», sostuvo.

(InfoNegocios)