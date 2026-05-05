Policías atraparon a una reconocida pareja de motochorros tras una persecución

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito pertenecientes a la Unidad Regional 1, detuvieron ayer lunes a un hombre y una mujer que merodeaban con claras intenciones de robo en la zona sur de la Capital.

El procedimiento se dio sobre la avenida Almirante Brown del barrio San Pedrito, cuando los uniformados detectaron a la pareja circulando de forma sospechosa a bordo de una motocicleta de 150 CC.

​Al verse descubiertos, los delincuentes, conocidos en el ambiente por cometer arrebatos, subieron el rodado a la vereda intentando dar un golpe, pero al recibir la voz de alto, emprendieron una fuga realizando maniobras peligrosas.

Tras una rápida intervención, los efectivos lograron interceptarlos, momento en que los malvivientes reaccionaron de forma muy agresiva contra el personal policial.

​Al identificarlos, se constató que la mujer poseía medidas judiciales vigentes, por lo que fue puesta de inmediato a disposición de la Justicia. Además, se procedió al secuestro del motovehículo por falta de documentación.

Destacaron además que gracias al patrullaje preventivo de «Los Zorros», se logró sacar de las calles a dos conocidos malvivientes antes de que pudieran causar daño o perjuicio a algún vecino.