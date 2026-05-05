Intensos operativos en Palpalá culminaron con 19 motos secuestradas y decenas de infracciones

Los mismos se dieron en forma conjunta entre efectivos de la Policía de la provincia y personal pertenecientes a la Municipalidad de esta ciudad.

​Con el objetivo de erradicar las peligrosas picadas y fortalecer la seguridad vial, la Unidad Regional N° 8 desplegó durante este último fin de semana una serie de operativos estratégicos en diversos puntos de la ciudad.

Los dispositivos, realizados en conjunto con la Municipalidad de Palpalá, se centraron en el control de documentación, el uso de casco y cinturón de seguridad.

​Como resultado de este despliegue preventivo, los efectivos procedieron al secuestro de 19 motovehículos cuyos conductores no contaban con la documentación reglamentaria para circular.

Asimismo, el personal policial labró más de 30 actas por infracciones varias, reforzando la presencia de la fuerza en las calles para evitar maniobras temerarias que pongan en riesgo a los vecinos.

​Desde la jefatura de la Unidad Regional 8 informaron que estos controles continuarán de manera sorpresiva en diferentes horarios y barrios, buscando concienciar a los conductores y garantizar la tranquilidad en la vía pública.