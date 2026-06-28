Emotivo último adiós a Ernestina Pais en el cementerio de la Chacarita

Familiares, amigos y colegas acompañaron el funeral de la actriz y conductora. Sus restos fueron inhumados tras un responso cargado de sentimiento.

Familiares, amigos y figuras del mundo del espectáculo despidieron este domingo a la mañana a Ernestina Pais durante una emotiva ceremonia realizada en el Cementerio de la Chacarita, donde fueron inhumados sus restos tras el velatorio llevado a cabo en una casa funeraria de la ciudad de Buenos Aires.

El último adiós comenzó en las primeras horas de este domingo en la sala velatoria ubicada sobre avenida Córdoba al 5000, donde seres queridos, colegas y allegados se acercaron para acompañar a la familia de la actriz y conductora, fallecida el viernes a los 54 años tras ser embestida por el Tren de la Costa mientras cruzaba las vías en su auto.

En la mañana de este domingo el cortejo fúnebre partió hacia el Cementerio de la Chacarita. Allí se realizó un responso religioso en la capilla y, posteriormente, familiares y amigos acompañaron el traslado hasta el lugar de su descanso final.

La ceremonia estuvo marcada por un clima de profundo respeto y emoción. Abrazos, lágrimas y palabras de afecto reflejaron el impacto que generó la muerte de Ernestina Pais entre quienes compartieron distintos momentos de su vida personal y profesional.

Compañeros de trabajo, artistas y personas cercanas recordaron a la conductora por su calidez humana, su compromiso profesional y la huella que dejó a lo largo de su trayectoria en los medios y el espectáculo argentino.

La despedida puso fin a una jornada atravesada por el dolor, pero también por el reconocimiento a una figura muy querida por el público y por sus colegas, quienes acompañaron a la familia hasta el último momento.

(Cadena3)