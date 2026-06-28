Exitoso ciclo de capacitaciones sobre buenas prácticas agrícolas en el Ramal

Con una gran convocatoria de trabajadores rurales, empleadores y técnicos, finalizó el ciclo de capacitaciones sobre “Buenas Prácticas Agrícolas en el Uso de Fitosanitarios”, organizado por el RENATRE.

El mismo se realizó en los departamentos de Santa Bárbara y San Pedro, con el objetivo de promover aplicaciones más seguras y responsables, priorizando la salud de las personas trabajadoras rurales y el cuidado del ambiente.

Las jornadas fueron consideradas cómo “altamente positivas” por el delegado del RENATRE Jujuy, el Ing. Jorge Rois porque “se trata de dos zonas de gran actividad productiva donde las aplicaciones de fitosanitarios forman parte de las tareas habituales debido a las características de los cultivos presentes en la región”, explicó.

Durante las capacitaciones los participantes incorporaron herramientas y conocimientos para replicar en sus ámbitos laborales. También se generaron espacios de intercambio en los que los participantes compartieron experiencias, plantearon consultas y analizaron los principales desafíos vinculados a las tareas de aplicación.

Los contenidos estuvieron orientados a difundir las mejores prácticas para la manipulación segura de fitosanitarios, abordando aspectos relacionados con la protección de la salud de los operarios, la reducción de riesgos laborales y el cuidado del medio ambiente. Asimismo, se trabajó especialmente sobre las condiciones climáticas de la región y su influencia en las aplicaciones, considerando factores como la temperatura y la deriva hacia áreas no deseadas.

En este contexto, el RENATRE cuenta con la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) que reconoce a las empresas que cumplen con la normativa laboral vigente y desarrollan una gestión responsable basada en el respeto de los derechos humanos y laborales, promoviendo entornos de trabajo más seguros, sostenibles y competitivos. Esta certificación otorga un sello anual, que es renovable y gratuito para todos los empleadores inscriptos en el registro.

La capacitación se desarrolló en el marco del convenio de cooperación entre el RENATRE y la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), con la colaboración de Campo Limpio.

Por último Rois remarcó, “a través de estas acciones, el RENATRE continúa promoviendo la formación permanente de las personas trabajadoras y empleadoras rurales, fortaleciendo las condiciones de seguridad laboral y contribuyendo a una producción cada vez más sostenible”.

Para más información sobre programas, acciones y servicios, recalcó que se puede consultar el sitio web oficial www.renatre.org.ar o seguir sus redes sociales @renatreinforma.