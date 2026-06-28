El multiespacio de Alto Comedero reunió a cientos de familias en el festival “Festejando con Papá”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó con gran convocatoria el festival “Festejando con Papá”, una propuesta gratuita que se desarrolló en el multiespacio de Alto Comedero y reunió a numerosas familias para compartir una jornada de recreación, música y entretenimiento.

La iniciativa, organizada por la Dirección de Políticas Públicas de Alto Comedero, tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro para homenajear a los padres a través de una variada programación que incluyó actividades recreativas, stands deportivos, propuestas interactivas, sorteos y un sector gastronómico. La jornada estuvo acompañada por la presentación de la Orquesta de la Banda Municipal “19 de Abril” y del grupo Sonido de Amor, en un espacio techado que permitió disfrutar del evento a resguardo de las bajas temperaturas.

Durante la jornada, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, explicó que la propuesta forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Municipio para fortalecer los vínculos familiares y generar espacios de integración. “Buscamos contener a las familias, promover lugares de encuentro y recreación. Hoy, con un fuerte componente cultural, cerramos los festejos por el Día del Padre junto a las familias de Alto Comedero, acompañados por diversas instituciones del sector”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo articulado entre distintas áreas municipales para hacer posible la actividad y remarcó que “fue un gran esfuerzo conjunto para llevar adelante esta propuesta y transmitir el mensaje del intendente Raúl ‘Chuli’ Jorge en una fecha tan especial, ofreciendo una tarde de sorteos, música y entretenimiento para toda la comunidad”.

Por su parte, la coordinadora del multiespacio El Alto, Ana Astorga, agradeció la recuperación de este espacio destinado al encuentro de los vecinos y valoró la realización de actividades abiertas y gratuitas. “Agradecemos al intendente Jorge por brindar un lugar que siempre está al servicio de los vecinos y de todas las familias que desean compartir estos eventos”, manifestó.

Además, resaltó la amplia propuesta preparada para la ocasión: “Hubo juegos y premios para los papás, presentaciones musicales sobre el escenario junto a la Orquesta 19 de Abril; todo fue pensado para que las familias disfrutaran de una tarde especial”.

Finalmente, el subdirector de Adultos Mayores de Alto Comedero, Mario Humberto Lamas, destacó la participación de personas de todas las edades y señaló que el principal objetivo fue promover la integración comunitaria. “Contamos con juegos recreativos, la participación de diferentes instituciones y también brindamos un espacio para que los emprendedores pudieran ofrecer sus productos alimenticios, fortaleciendo así el encuentro entre vecinos y las oportunidades para la economía local”, concluyó.