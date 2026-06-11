El Congreso de la Juventud llevó su propuesta de formación y debate a San Pedro

Más de cien estudiantes y docentes participaron de una jornada orientada al emprendedurismo, la construcción de proyectos y el intercambio de experiencias en el marco de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En el marco de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), el Congreso de la Juventud realizó un encuentro regional en la ciudad de San Pedro de Jujuy, reafirmando su objetivo de fortalecer la participación estudiantil y descentralizar las actividades vinculadas a esta histórica celebración.

La jornada reunió a más de cien estudiantes y docentes de la región de las Yungas, quienes participaron de espacios de formación, debate e intercambio orientados al desarrollo de proyectos y al fortalecimiento de capacidades para el futuro.

El acto de apertura contó con la presencia del intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo; la directora provincial de Juventud, Betiana Rubelt; el presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales; y el director Darío D’Antuene, quienes destacaron la importancia de generar instancias de participación que permitan a los jóvenes expresar sus ideas y construir propuestas para sus comunidades.

Emprendedurismo y salud mental en San Pedro

Durante el encuentro, las actividades y mesas de trabajo fueron coordinadas por Juan Weibel. En ese marco, los estudiantes abordaron contenidos vinculados al emprendedurismo y al desarrollo de PyMEs estudiantiles, trabajando sobre criterios comerciales, planificación estratégica, identidad de marca y herramientas para la gestión de proyectos.

Paralelamente, los docentes participaron de un conversatorio junto al equipo de Salud Mental del Ministerio de Salud, donde se analizaron desafíos actuales de los entornos educativos y se promovió el intercambio de experiencias y estrategias de acompañamiento.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, que colaboró con las instalaciones y la logística necesaria para el desarrollo de la jornada.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Congreso de la Juventud continúa consolidándose como un espacio de participación, formación y construcción colectiva, donde las y los estudiantes de toda la provincia pueden debatir, proponer iniciativas y fortalecer su protagonismo en la vida comunitaria.