Con la inauguración de la cancha de césped sintético, inicio de la Liga Municipal de Hockey en San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy dio inicio a la Liga Municipal de Hockey con la presencia del intendente Julio Bravo, en una jornada que se desarrolló en las nuevas canchas de césped sintético del predio deportivo, marcando un hecho significativo para el crecimiento de la disciplina en la región.

El jefe comunal destacó la importancia de este tipo de competencias y el valor de contar con un espacio propio de primer nivel, capaz de convocar a clubes y equipos de distintos puntos de la provincia de Jujuy, además de albergar torneos interdepartamentales e interprovinciales. En ese sentido, remarcó la gran participación de público y jugadoras, evidenciando el entusiasmo que genera el hockey en la comunidad.

El intendente Julio Bravo señaló que este lanzamiento representa un paso fundamental para consolidar el desarrollo del deporte en la ciudad. Asimismo, subrayó que aún restan obras para mejorar la infraestructura del predio, entre ellas la construcción de quinchos, sectores con sombra y nuevas comodidades para quienes asisten a las jornadas deportivas.

En relación a los trabajos en ejecución, indicó que ya comenzaron las obras en el sector frontal del complejo, donde se proyectan vestuarios para los equipos, sanitarios para jugadores y público, además de la futura instalación de la red de cloacas. También se avanza con el cercado perimetral y se prevé la instalación de una cantina que brinde servicios durante los encuentros.

Bravo adelantó que próximamente se incorporará iluminación al predio y se continuará con la construcción de tribunas. Actualmente se habilitó una tribuna de menores dimensiones, pero el objetivo es que ambas canchas de nivel profesional cuenten con sus respectivas estructuras para albergar a una mayor cantidad de espectadores.

El mandatario municipal resaltó que este proyecto busca posicionar a San Pedro de Jujuy como un punto de referencia del hockey en la provincia, proyectando un complejo deportivo de gran magnitud. En ese marco, consideró que la convocatoria registrada en la jornada inaugural refleja la necesidad que existía de contar con un espacio adecuado para la práctica de esta disciplina.

Durante el inicio de la competencia participaron equipos provenientes de distintas localidades jujeñas, como Perico, entre otras, quienes manifestaron su satisfacción por las nuevas instalaciones y el crecimiento que experimenta el hockey en la región.

Finalmente, Bravo expresó su agradecimiento al gobernador Carlos Sadir por el acompañamiento en la concreción de este proyecto, destacando el trabajo conjunto para hacer realidad una obra que impulsa el deporte y la integración en toda la provincia.

De esta manera, quedó oficialmente inaugurada la Liga Municipal de Hockey en San Pedro de Jujuy, en un predio que continuará desarrollándose y que se proyecta como uno de los más importantes para la disciplina en el territorio provincial.