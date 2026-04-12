Jujuy Básquet y Villa San Martín, a todo o nada hoy en la Federación

Es el quinto y último punto de la Reclasificación. Jujuy Básquet y Villa San Martín se juegan el pase a la siguiente fase de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

Es esta noche desde las 21:30 horas en el estadio “Federación” con el control de José Domínguez, Ariel Mukdsi, los árbitros, y Oscar Moya Comisionado Técnico.

El ganador avanza de ronda, por eso tendrá tintes de final un partido entre dos equipos que se conocen y mucho, que saben cuáles son los puntos fuertes y vulnerables de cada uno, como atacar y defender cada bola.

Los “Cóndores” apuestan a esa transición rápida y el buen goleo que tuvo a lo largo de la fase regular de la temporada desde el perímetro, sumado al importante trabajo en defensa con los pivots, Grytsak y Roveres.

Además de apoyarse en la conducción de Conti o Marini, dependiendo quién esté en cancha, y el acompañamiento del resto del plantel para aplicar cada uno de los sistemas que se trabajó durante todo el año.

Al frente los orientados por Eduardo Japez tienen un juego similar, con un importante trabajo de Gago y el aporte bajo las tablas, Gusmao y Centeno, tanto en ofensiva como a la hora de cortar el circuito de juego de los locales. Pero también apuesta al tiro externo con Florito que cuando calienta la mano hace diferencias.

El equipo jujeño tendrá todo el apoyo de su gente, ya que el escenario de avenida España estará colmado, como sucedió durante todo el año, el “jugador número seis” se hará sentir y ejercerá una presión extra.

La venta de entradas dará inicio a partir de las 18 en boleterías de la “Federación de Básquet” con un costo de 8 mil pesos la preferencial, sector parque San Martín y General Paz, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur I 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos, campo de juego 20 mil pesos, se puede abonar en efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o débito.

O bien de manera online a través de pasesvip.com.ar, se puede abonar con Mercado Pago, Macro Click o QR.