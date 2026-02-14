Familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre en Venezuela tras una nueva demora de la amnistía

La protesta comenzó en Caracas luego de que el Parlamento postergara otra vez el debate de la ley impulsada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez para liberar detenidos.

El Parlamento de Venezuela volvió a postergar el debate de la Ley de Amnistía y familiares de detenidos políticos iniciaron este sábado una huelga de hambre en Caracas para exigir que se aceleren las excarcelaciones prometidas por el gobierno transitorio encabezado por Delcy Rodríguez. La protesta comenzó pese a que durante la madrugada liberaron a 17 presos de dependencias de la Policía Nacional.

La medida de fuerza fue resuelta por un grupo de diez allegados después de que no se cumpliera el plazo que había anticipado Jorge Rodríguez, quien a comienzos de febrero aseguró que esa semana saldrían “todos los presos políticos”.

Las manifestantes se recostaron en fila frente a la entrada de Zona 7, con sus nombres escritos a mano, en el lugar donde varias familias acampan desde hace más de un mes reclamando la liberación de detenidos. El plan de excarcelaciones había sido anunciado el 8 de enero por Rodríguez en medio de presiones de Estados Unidos.

Mientras se desarrollaba la protesta, la funcionaria publicó en la red X un mensaje felicitando a un equipo de béisbol por un triunfo reciente. Ese posteo fue respondido desde Argentina por María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, quien reiteró su pedido de liberación y denunció que desde hace “433 días lo han tenido en Desaparición Forzada en el Rodeo 1”. “BASTA dejen de fingir que no pasa nada”, escribió desde Buenos Aires, donde espera junto a su hijo.

El reclamo de las familias

Otras familias que participan del ayuno en Caracas señalaron que la medida busca que la promesa oficial se concrete. “Es justo, es justo. Ya tenemos muchísimo tiempo en esto”, declaró a AFP Evelin Quiaro, madre de un detenido de 30 años arrestado en noviembre de 2025 acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

“Lo que estamos pidiendo con esto es que ya sean liberados todos, como se nos prometió”, expresó otra de las huelguistas, Sachare Torrez, de 23 años.

La identidad de uno de los libertados

Entre los liberados figura José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), quien estaba preso desde noviembre sin orden judicial, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Cuándo se trata la anmistía

El proceso político se desarrolla luego de que el 3 de enero Nicolás Maduro fuera expulsado del país tras una intervención militar estadounidense. Desde entonces Rodríguez ejerce la presidencia interina y presentó el proyecto de amnistía el 30 de enero.

El tratamiento legislativo, sin embargo, fue aplazado dos veces. El último retraso se decidió el jueves, cuando los diputados resolvieron tomarse otra semana para definir si la norma abarcará los 27 años del chavismo o solo un período específico. La sesión quedó fijada para el jueves 19 de febrero.

En paralelo, la mandataria interina impulsó acuerdos petroleros, liberaciones parciales de detenidos y un giro en la relación con Washington, deteriorada desde 2019. Datos de la ONG Foro Penal indican que desde el 8 de enero 431 presos políticos obtuvieron libertad condicional y 644 siguen encarcelados.

