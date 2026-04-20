Elección de abogados al Consejo de la Magistratura: La lista Bordó propone terminar con las desigualdades en el acceso a la Justicia

De cara a las elecciones del próximo 24 de abril para integrar el Consejo de la Magistratura, la Lista Bordó, encabezada por Francisco Alfaro y Paola Ayala, planteó la necesidad de corregir las desigualdades estructurales que hoy afectan a los abogados litigantes en los procesos de selección judicial.

Alfaro sostuvo que “hoy el abogado de la calle compite en desventaja frente a quienes ya están dentro del Poder Judicial, no por falta de capacidad, sino por falta de condiciones”, y remarcó que el nuevo Consejo representa “una oportunidad histórica para garantizar igualdad real y transparencia”.

En ese sentido, la lista propone avanzar en criterios objetivos de evaluación, eliminar discrecionalidades en la asignación de puntajes y asegurar que los concursos se desarrollen con plena transparencia y control institucional.

Además, plantean que los exámenes de oposición deben realizarse en Jujuy, con tribunales evaluadores idóneos, entendiendo que “la designación de un juez no puede ser un trámite, sino un proceso riguroso que garantice calidad institucional”.

Otro de los ejes centrales es la igualdad en el acceso a la capacitación, promoviendo una Escuela Judicial abierta a todos los profesionales, sin ventajas para quienes ya integran el sistema.

“La Lista Bordó representa al abogado que trabaja, que sostiene su estudio y que conoce las dificultades reales de la profesión. Venimos a garantizar que ese esfuerzo tenga el mismo valor que cualquier otra trayectoria”, concluyó Alfaro.