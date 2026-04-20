Amelia de Dios: «La nueva intervención del PJ Jujuy es una gran oportunidad y no la vamos a desaprovechar»

Amelia De Dios, dirigente peronista y apoderada de Generación Valiente, brindo algunas consideraciones respecto a la reciente intervención judicial del PJ Jujuy.

De esta manera, busca aclarar puntos claves y «poner blanco sobre negro» acerca de la decisión tomada por la Justicia federal.

Suspensión de afiliados en el PJ Jujuy

En relación a la suspensiones de más de 300 afiliados, la abogada explicó que la sentencia reza: «Si bien los partidos políticos tienen plenas facultades para tomar sus decisiones, la Justicia tiene la obligación de controlar que en esas decisiones, no se vean afectados los derechos de sus afiliados» y aseguró que con dicha medida no se respetó el derecho de defensa, el derecho al debido proceso, ni los derechos políticos, debido a que muchos de esos suspendidos, eran candidatos en diferentes listas, en un proceso electoral en curso, al cual, los ex interventores, decidieron suspender más de 6 veces.

«Los ex interventores, nunca tuvieron la voluntad política de normalizar el Partido Justicialista y de que efectivamente se realice una elección, por ese motivo, la sentencia consideró que ante todas las faltas graves que cometió la intervención partidaria, la única manera posible para resolver la crisis institucional, era la intervención judicial para garantizar elecciones transparentes e imparciales donde se respete el derecho de todos los afiliados a elegir y ser elegidos».

Apelación presentada por Facundo Somoza, ex apoderado de la ex intervención partidaria

En los últimos días, se conoció la apelación presentada por Facundo Somoza, ex apoderado de la intervención partidaria encabezada por Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, como respuesta a la sentencia judicial de la Justicia federal, en ese sentido, la apoderada de Generación Valiente, expuso «se dijeron muchas cosas respecto a este tema, incluso se publicó información falsa, como apoderada de la lista quiero aclarar que Somoza presentó el pedido de apelación a la Cámara Nacional Electoral, solicitando al juez electoral con competencia electoral de Jujuy, que traslade la apelación a la Cámara, y solicitó la suspensión de la intervención judicial hasta que la Cámara se expida.

Lo cierto es que la Justicia concedió la apelación, nos corrió traslado para contestarla, y luego remitirla a la Cámara Nacional Electoral; y rechazó el pedido de Somoza en cuento al efecto suspensivo de la intervención judicial: es decir que la apelación no frena la intervención judicial ya en curso».

Proyectos para esta nueva etapa

De Dios, dedicó también una parte de sus declaraciones a transmitirles tranquilidad y expectativas de cara a la nueva etapa que se inicia.

«Para todos los compañeros peronistas de cada rincón de la provincia de Jujuy, que sueñan con un peronismo que pueda consolidarse y armar un proyecto de provincia que vuelva a disputar poder, y que defienda los intereses de cada uno de los jujeños; iniciar esta nueva intervención judicial, es esperanzador; desde ya vamos a conformar una lista con responsabilidad, renovación, unidad y con la visión de que el Partido Justicialista sea una herramienta para construir la provincia que todos los militantes y dirigentes deseamos en este momento histórico que atraviesa Jujuy y la Argentina».

La dirigente también expreso su preocupación acerca del contexto actual de crisis que atraviesan miles de familias en el país, que no logran cubrir la canasta básica de alimentos, sumado a ello los problemas económicos a los cuales, el gobierno de turno no logra dar respuesta.

«Considero que desde el Peronismo tenemos que ser capaces de construir esa esperanza y esa expectativa que la sociedad nos exige, ser la alternativa que esté a la altura de las circunstancias y que el pueblo de Jujuy necesita» recalcó.

Un derrotero de fracasos para reencauzar

En el tramo final de su descargo, de Dios, apuntó directamente al rol que ocupó el espacio camporista en Jujuy, encabezado por la ex diputada nacional Leila Chaher y de Guillermo Snopek, actual legislador por Jujuy en la Cámara Baja.

«Primero, llegar a esta instancia de fractura y fracaso del PJ de Jujuy, tiene como principales responsables a Snopek y Chaher, es por los caprichos y el personalismo de ambos, que nunca se pudieron concretar las internas, competir y elegir a nuestras autoridades en una elección.

Segundo, obtuvieron el peor resultado electoral, desde el 83 a la fecha, incluso llevándonos a perder la banca nacional que históricamente tuvo el peronismo en Jujuy” señaló.

Y tercero, no fueron capaces de entender la importancia de convocar al diálogo, de consensuar, y terminaron decidiendo la expulsión de 300 compañeras y compañeros. No estuvieron a la altura de las circunstancias», remarcó.

Para finalizar, la dirigente subrayó sobre la gran oportunidad que representa esta nueva intervención del PJ local, a cargo del salteño Ricardo Villada, «nuestro objetivo es convocar a todos y construir ese peronismo que hace tanto venimos soñando, es una gran oportunidad y no hay que desaprovecharla» cerró.