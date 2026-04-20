TeleAPS en El Carmen: Detección y seguimiento con impacto directo en la comunidad

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Salud, continúa ampliando el acceso a la atención con herramientas digitales que permiten resolver y acompañar en cada territorio.

Se realizó una nueva jornada de Teleatención Primaria de la Salud (TeleAPS) en El Carmen, donde se atendió a pacientes de la zona y se detectaron situaciones de salud que requerían seguimiento. Entre los resultados, se identificaron casos de obesidad en distintos grados y sobrepeso, además de una persona con hipertensión sin tratamiento, que pudo retomar su medicación en el momento.

También se registraron casos de glucemia alterada que permitieron iniciar controles y seguimiento, incluyendo un diagnóstico de diabetes que comenzó tratamiento durante la misma jornada.

Salud facilita el acceso a servicios

La intervención permitió resolver consultas, iniciar tratamientos y ordenar el seguimiento de cada caso sin necesidad de traslados, facilitando el acceso a la atención desde el propio lugar de residencia.

Esta estrategia consolida una forma de trabajo que mejora la respuesta del sistema de salud, prioriza la detección temprana y garantiza continuidad en el cuidado, con presencia activa en cada comunidad.