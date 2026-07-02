El Tren Solar celebra los 23 años de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad

A 23 años de la declaración de la Quebrada como Patrimonio Mundial, el Tren Solar refuerza su compromiso con la región.

La Quebrada de Humahuaca cumple hoy 23 años de su declaración por la UNESCO como Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural. En este marco, el Tren Solar de la Quebrada reafirma su compromiso con la preservación de este territorio, operando sin emisiones de carbono y generando desarrollo económico y social en las comunidades.

El reconocimiento de la UNESCO pone en valor un corredor cultural con más de 10.000 años de historia, que conecta pueblos, tradiciones y paisajes únicos en el mundo. Para un territorio de estas características, contar con un sistema de movilidad turística que opere sin emisiones en su operación —impulsado por energía solar- representa un aporte concreto a la conservación del patrimonio natural y cultural de la región.

Desarrollo local y empleo genuino en el Tren Solar

El Tren Solar sostiene su operación con trabajadores de la Quebrada, generando empleo genuino en las localidades de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornillos, Maimará y Tilcara. A lo largo del recorrido, además, se realizan ferias de artesanos en las estaciones, un espacio donde productores y artesanos locales exhiben y comercializan su trabajo directamente a los pasajeros.

Un modelo que devuelve a la comunidad

Para Tren Solar, el aniversario de la declaración de la Quebrada como Patrimonio de la Humanidad es una oportunidad para reafirmar que el desarrollo turístico y la conservación pueden ir de la mano. Cada recorrido conecta a los visitantes no solo con los paisajes de la Quebrada, sino también con las comunidades que la habitan, a través del empleo local, la promoción de artesanos y el fortalecimiento del comercio en cada estación.