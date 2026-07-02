El terremoto de Venezuela alerta a las provincias argentinas expuestas a sismos

Hacen un pedido «urgente». El terremoto en Venezuela alertó a las provincias argentinas expuestas a sismos y por ello, se presentó un proyecto en el Congreso sobre el tema.

Un proyecto presentado en el Congreso propone crear un sistema nacional de alertas tempranas para advertir a la población segundos antes de que lleguen las ondas más destructivas de un terremoto. La iniciativa cobra especial relevancia tras el fuerte sismo que sacudió a Venezuela y volvió a poner el foco sobre la preparación ante este tipo de fenómenos.

El fuerte terremoto que afectó a Venezuela y generó preocupación en buena parte de la región volvió a instalar un interrogante inevitable: ¿está Argentina preparada para responder ante un sismo de gran magnitud? Mientras varias provincias del oeste del país conviven históricamente con este riesgo, un proyecto de ley busca acelerar la implementación de un sistema nacional de alertas tempranas para proteger a la población.

Terremoto en Venezuela fue el alerta

La iniciativa propone la creación del Sistema de Alertas Tempranas de Sismología (SiNASi), un programa de alcance nacional que tendría como objetivo enviar avisos automáticos a los ciudadanos mediante teléfonos celulares, aplicaciones móviles, sirenas, radio, televisión y otros medios tecnológicos cuando se detecte el inicio de un movimiento sísmico. Según el texto, el sistema permitiría informar en tiempo real la ubicación, la magnitud del evento y el tiempo estimado antes de la llegada de las ondas de mayor impacto.

El proyecto establece que el programa quedaría bajo la órbita del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), que trabajaría de manera coordinada con el ENACOM para garantizar la difusión inmediata de las alertas por todos los canales de comunicación disponibles. También prevé integrar la información proveniente de la Red Nacional de Estaciones Sísmicas y Acelerógrafos para ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta.

Un sistema que no predice terremotos, pero puede salvar vidas

Los fundamentos del proyecto aclaran que la herramienta no busca anticipar cuándo ocurrirá un terremoto, sino detectar el comienzo del fenómeno apenas se inicia para emitir advertencias antes de que lleguen las ondas sísmicas más destructivas. Ese margen de tiempo, aunque pueda ser de apenas algunos segundos o minutos según la distancia al epicentro, puede resultar clave para evacuar, buscar refugio, detener procesos industriales o cortar suministros de electricidad y gas, reduciendo así el riesgo para las personas y los daños materiales.

Para respaldar la iniciativa, el proyecto menciona experiencias internacionales implementadas en países como Japón, Estados Unidos, México, Taiwán, Turquía y Chile, donde los sistemas de alerta temprana ya funcionan utilizando redes de sensores que detectan las primeras ondas sísmicas y envían notificaciones automáticas a la población antes del impacto principal.

El antecedente argentino y las provincias expuestas

El texto recuerda que Argentina ya cuenta con infraestructura para el monitoreo sísmico a través del INPRES, organismo encargado de administrar la red nacional de estaciones sismológicas y acelerógrafos distribuidos en todo el país. Sin embargo, sostiene que aún falta desarrollar un mecanismo que permita trasladar esa información de manera inmediata a los ciudadanos mediante herramientas digitales de uso masivo.

En ese sentido, la propuesta plantea que la autoridad de aplicación articule el trabajo entre el organismo especializado en sismología y los sistemas nacionales de comunicación para que las alertas lleguen directamente a los dispositivos de quienes se encuentren en zonas de riesgo.

Los autores del proyecto sostienen que, si bien su implementación requerirá coordinación entre distintos organismos del Estado y una inversión tecnológica, el objetivo central es fortalecer la prevención y brindar a la población una herramienta que permita actuar con mayor rapidez frente a un fenómeno natural imposible de evitar, pero cuyos efectos pueden mitigarse con información oportuna.

(Urgente24)