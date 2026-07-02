«Discriminación»: Demandan a la FIFA e Infantino por 1.000 millones tras salida de Irán del Mundial

Más de 90 millones de «nacionales iraníes y/o iraní-estadounidenses» apoyaron a la selección nacional de fútbol de Irán y «quedaron emocionalmente marcados», según la demanda civil.

Un politólogo iraní ha presentado una demanda por 1.000 millones de dólares contra la FIFA, su presidente, Gianni Infantino, y un número no determinado de funcionarios anónimos del organismo, tras la eliminación de la selección de Irán del Mundial por una decisión polémica en el terreno de juego.

Lotfolah Kaveh Afrasiabi, quien fue asesor oficial del equipo iraní de negociación nuclear durante las conversaciones con el entonces presidente Barack Obama, declaró el miércoles a The Independent que la cifra es «muy generosa».

«Si termino con jurados justos, podrían incluso considerar una cantidad más alta por lo equivocada que fue la mala conducta de la FIFA en este caso», afirmó Afrasiabi, que en el pasado fue acusado por autoridades federales de actuar como agente no registrado de Teherán.

Afrasiabi pidió que el caso se admita como demanda colectiva en nombre de hasta 91 millones de «nacionales iraníes y/o iraní-estadounidenses que apoyaron a la selección nacional de fútbol de Irán y que quedaron emocionalmente marcados», según una demanda civil presentada el 30 de junio en un tribunal federal de Boston.

Hipocresía y discriminación abierta

En la presentación, Afrasiabi, de 68 años y residente en Massachusetts (EE.UU.), cuestionó el «doble rasero, la hipocresía y la discriminación abierta» contra el equipo iraní, al que se le anuló un gol el fin de semana pasado ante Egipto tras una revisión por fuera de juego.

Como resultado del empate, Egipto avanzó por primera vez a la fase de eliminación directa, mientras que Irán quedó fuera del campeonato. El exfutbolista y ahora comentarista de Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic, calificó la anulación del gol de Shoja Khalilzadeh como «un robo» y pidió una disculpa; «la FIFA debió hacer algo al respecto», afirmó Afrasiabi.

El entrenador de la selección de Irán, Amir Ghalenoei, acusó a Estados Unidos de perjudicar deliberadamente a su equipo durante la Copa del Mundo. Tras el empate ante Egipto, el estratega repudió las severas restricciones logísticas y migratorias impuestas por los anfitriones, quienes los trataron «de forma muy injusta». (RT)