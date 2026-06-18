Encuesta de Indicadores Laborales: Operativo para medir y monitorear el mercado de trabajo

Desde la DiPEC brindaron detalles sobre el operativo que permite medir y monitorear el comportamiento del empleo formal y la dinámica del mercado de trabajo.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos de Jujuy (DiPEC) -que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas-, publica periódicamente los indicadores del mercado de trabajo.

Dichos informes incluyen métricas clave como la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), tasas de actividad, empleo y desempleo, así como las variaciones en los puestos de trabajo registrados.

La EIL tiene como finalidad conocer cómo evoluciona el empleo privado, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores en cada firma, la modalidad bajo la cual está contratado el personal, la cantidad de horas trabajadas, las expectativas de la empresa sobre la evolución del personal, entre otros aspectos.

Encuesta de Indicadores Laborales en el Gran Jujuy

En la actualidad, la encuesta -que se implementa vía online-, releva a empresas privadas formales desde 1998 en doce centros urbanos, y desde 2015 en el Gran Jujuy. Este último comprende Libertador General San Martín, San Pedro, La Esperanza, Perico, El Carmen, Monterrico, Palpalá y San Salvador de Jujuy.

La muestra es seleccionada por el Ministerio del Capital Humano, a cargo de la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, organismos con los que la DiPEC mantiene contacto mediante convenio.

La Encuesta de Indicadores Laborales permite a los gobiernos y cámaras empresariales diseñar políticas públicas, crear planes de capacitación y ajustar regulaciones laborales basadas en datos reales y actualizados.