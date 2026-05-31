Las proyecciones muestran que el dispositivo sería replicado en San Pedro, Libertador General San Martín y Perico.

El tótem de seguridad generará un corredor seguro para zonas de alto tránsito. El secretario de Seguridad de la Provincia, Carlos Ariel Gil Urquiola, afirmó que esta iniciativa en materia de seguridad ciudadana permitirá establecer corredores seguros en zonas de alta circulación, sobre todo en las zonas de la ex terminal de ómnibus.

Las proyecciones muestran que el dispositivo sería replicado en San Pedro, Libertador General San Martín y Perico.

Urquiola explicó que, al activar el dispositivo, el ciudadano se conecta de forma directa e inmediata con el Centro de Monitoreo y Emergencias 911, garantizando una respuesta policial rápida y efectiva.

«El Gobierno apuesta a un sistema moderno y eficiente, con mayor tecnología para dar respuestas rápidas ante cualquier circunstancia, logrando un corredor seguro para nuestra comunidad», destacó.

Cada tótem cuenta con cámara de videovigilancia, comunicación bidireccional y botones de alerta, herramientas que fortalecen la prevención y amplían la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

El sistema está diseñado para asistir ante una amplia variedad de emergencias: robos, situaciones de violencia de género, incendios y cualquier otra circunstancia que requiera intervención inmediata