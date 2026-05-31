20° Aniversario de la PSA: Para la ministra Monteoliva “la seguridad aeroportuaria es una política de Estado”

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) celebró el 20° Aniversario de su creación con una ceremonia encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y su director nacional, Carlos Tonelli Banfi.

El acto tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” de la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de las fuerzas federales, personal policial y civil de la PSA junto a sus familiares y un público conformado por integrantes de la comunidad aeroportuaria.

La ministra Monteoliva destacó a la PSA “como una Fuerza que en estas dos décadas ha logrado consolidar una impronta propia, profesional y estratégica dentro del sistema de seguridad argentino”, mencionando especialmente “su articulación en un trabajo permanente de comando unificado con Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Servicio Penitenciario y por supuesto, la Dirección Nacional de Migraciones, que ahora forma parte del Ministerio de Seguridad Nacional”.

Además subrayó la importancia de contar con una PSA especializada, capacitada y preparada para actuar en escenarios cada vez más difíciles como son los aeropuertos: “Son mucho más que terminales aéreas; son infraestructura crítica; frontera; espacios de circulación masiva; nodos logísticos; puntos de ingreso y egreso de personas, cargas, documentos y mercancías”. Y añadió: “Son ámbitos donde el Estado debe prevenir delitos, pero también enfrentar amenazas complejas como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el terrorismo, el fraude documental y nuevas modalidades delictivas asociadas al uso de la tecnología”.

Monteoliva aseveró que “hoy y bajo la presidencia del doctor Javier Milei, la seguridad aeroportuaria es una política de Estado. Es una dimensión central y de la confianza internacional de Argentina en el mundo; porque un aeropuerto seguro es señal de un Estado seguro que garantiza que la actividad económica funcione, que el turismo crezca, que las familias viajen tranquilas y que el país se conecte con el mundo”.

En otro tramo de su discurso, la ministra recordó “la creación del Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), una herramienta clave para generar información, analizar riesgos, anticipar amenaza y transformar datos, la cual ha despertado el interés para conocerla y replicarla en países como Uruguay y Ecuador”.

También se refirió a un nuevo paso que dio el organismo: “Este aniversario marca el ingreso de la PSA en una nueva etapa. La primera fue la construcción institucional. Luego la consolidación profesional en general. Ahora debe ser la de la madurez estratégica”. Y aseguró que “desde el Ministerio vamos a seguir acompañando y fortaleciendo este proceso porque sabemos de la capacidad, la experiencia y el profesionalismo que tiene esta Fuerza para afrontar los desafíos que vienen”.

Tonelli Banfi: “Una Fuerza capaz de estar a la altura de una Argentina confiable, ordenada, seria y respetada”

El director nacional, Carlos Tonelli Banfi, tomó la palabra para resaltar valores con los que se ha encontrado desde que la conduce: “Puedo decir que encontré una fuerza joven pero madura; con orgullo, identidad, doctrina y destino para que sea cada vez más importante dentro del sistema de seguridad nacional”.

Tonelli Banfi destacó la transformación en la carrera, formación y conducción de la Institución: “Incrementamos en un 60 % la cantidad de cadetes y avanzamos hacia un régimen más adecuado, con sueldo, ART y obra social”. También enfatizó en “el avance en la regularización administrativa de la carrera policial, porque una fuerza necesita disciplina, pero también previsibilidad; exigencia, pero a la vez justicia interna; y conducción, pero con reglas claras”.

Entre uno de los varios logros alcanzados en estos meses, el director nacional marcó la importante recomposición de las capacidades críticas de la PSA: “Avanzamos en equipamiento, medios tecnológicos, herramientas anti explosivas, detectores de trazas, sistemas de armas, medios de inspección y revisión de procedimientos para brindar amplitud operativa, seguridad para nuestro personal, respuestas frente a amenazas y protección para los pasajeros”.

A su vez remarcó la creación de la Región VI Patagonia Austral, con cabecera en el aeropuerto de Ushuaia, y la reubicación de la cabecera de la Patagonia Norte hacia Neuquén: “La Patagonia argentina exige una mirada propia por sus distancias, su geografía, su baja conectividad y su dimensión energética”, explicó.

El trabajo fundamental que lleva adelante el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) estuvo presente en su discurso: “Es uno de los pilares de esta fuerza. Allí no se forman solamente oficiales: se forma identidad, se transmite doctrina y se aprende que un procedimiento es una herramienta para proteger vidas, bienes, aeronaves, instalaciones y confianza pública”.

Finalmente, el jefe de la PSA expresó que “se cumplen veinte años, pero no venimos a rendir homenaje a una sigla, sino a una comunidad de servicio; a una fuerza federal; a una institución que, todos los días, sostiene una parte esencial de la seguridad argentina”.

Una ceremonia inédita en el Aeropuerto de Ezeiza

El acto, el cual se llevó a cabo en el Aeropuerto “Ministro Pistarini” de Ezeiza, incluyó una invocación religiosa a cargo del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera; la entrega de reconocimientos al profesionalismo y vocación de servicio a oficiales que destacaron en su intervención, y la actuación de la agrupación musical “Mayor de Banda Domingo De Ruvo” del Liceo Militar General San Martín.

Durante el desfile, participaron distintas secciones de la PSA, las fuerzas federales de Seguridad —Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Servicio Penitenciario Federal—, Unidades Operacionales, agrupamientos de Investigaciones Complejas, Canes, Grupos Especiales de Asalto Táctico, de Protección de Personas, de Control de Explosivos y Armas Especiales, la Guardia de Infantería Aeroportuaria, el Departamento de Apoyo Aéreo, ISSA, Uniformes Históricos, Recursos Tecnológicos y Logísticos, y vehículos históricos.

La ceremonia concluyó con el descubrimiento de una placa conmemorativa por los veinte años de la Institución, realizado por la ministra Monteoliva y el director Nacional Tonelli Banfi.

Asistieron además la subdirectora nacional de la PSA, comisionado general María Lorena Andersch; jefes y subjefes de las fuerzas federales de Seguridad; el ministro de Salud, Mario Iván Lugones; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el secretario ministerial de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa; la jueza federal de la Nación, Sandra Arroyo Salgado; el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez; el ex director nacional, Alejandro Iztcovich Griot; el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Mauro Berenstein; el director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control de la Seguridad Aeroportuaria, comisionado general Diego Pregot; y demás autoridades ministeriales, judiciales y representantes de las fuerzas armadas y policiales.