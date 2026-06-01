Un sismo de 6,1 sacudió a Chile y en varias provincias argentinas

Se sintió también en San Juan, San Luis y La Rioja; no hubo heridos.

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió en la mañana de este jueves a la zona norte de Coquimbo y se percibió además en la capital, Santiago, generando inquietud entre los santiaguinos y turistas argentinos que permanecen en el balneario de La Serena, en plena temporada de vacaciones.

El temblor también se sintió, aunque en menor medida, en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.

El fuerte movimiento telúrico fue también percibido en la costa central del país andino, en la región de Valparaíso. De acuerdo al Centro de Sismología Nacional de la Universidad de Chile, el epicentro del movimiento se registró a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo.

Tuvo una profundidad de 54 kilómetros y se originó a partir de las 10.34, con una duración de unos 50 segundos.

De acuerdo a lo que publicó el medio Los Andes, muchos mendocinos se vieron sorprendidos por la alerta del sismo que recibieron a través del sistema operativo de Google. Incluso, algunos edificios públicos fueron evacuados en la provincia, aunque ya todo retornó a la normalidad.

Hasta el momento, tanto en Chile como en la Argentina no se reportaron daños materiales ni heridos. Respecto a Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis, se estima que el sismo fue de 2,9.

(La Nación)