El Senado convocó oficialmente a sesiones especiales el 26 y 27 de febrero

Se tratarán la reforma penal juvenil, la modernización laboral y el acuerdo Unión Europea–Mercosur en el marco de las sesiones extraordinarias.

El Senado de la Nación convocó oficialmente a sesiones públicas especiales para los días 26 y 27 de febrero a las 11 horas, en el marco del período de sesiones extraordinarias dispuesto por el Decreto N° 24/2026, que rige del 2 al 27 de febrero.

Las notas, dirigidas a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, fueron firmadas por jefes de bloque y senadores que solicitaron formalmente la convocatoria para abordar distintos proyectos incluidos en el temario de extraordinarias, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Para el 26 de febrero está previsto el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias (P.E. 175-2025), el Proyecto de Régimen Penal Juvenil (C.D. 33-2025) y la iniciativa de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639).

En tanto, para el 27 de febrero se convocó a debatir el Proyecto de Ley de Modernización Laboral (P.E. 159-2025) y el Acuerdo Unión Europea–Mercosur (C.D. 34-2025), uno de los puntos centrales de la agenda económica del oficialismo.

De esta manera, la Cámara alta afrontará dos jornadas consecutivas de debate sobre reformas estructurales y acuerdos internacionales clave, en el cierre del período de sesiones extraordinarias.

#AgenciaNA