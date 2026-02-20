Educación y Energía articulan acciones para fortalecer prácticas de cuidado energético en el ámbito educativo

Durante el encuentro, la ministra Teseira subrayó la importancia de encuadrar los planes y proyectos en el marco de la política prioritaria de educación inclusiva, así como de dimensionar su impacto social en las comunidades educativas.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, y el secretario de Energía, Mario Pizarro, mantuvieron una reunión en el Complejo Ministerial con el objetivo de definir los lineamientos 2026 de la política educativa orientada a incentivar prácticas responsables de cuidado de la energía.

En ese contexto, se analizaron distintas alternativas para la renovación y adecuación del concurso “El Saber Ilumina”, que en el presente año celebrará su cuarta edición. Por su parte, el secretario Pizarro explicó que la iniciativa tiene como finalidad concientizar sobre el uso responsable de la energía —con especial énfasis en la electricidad— y promover la eficiencia energética. Al respecto, señaló que “no hay energía más costosa que la que no se dispone, ya que ello obliga al Estado a adquirirla en el mercado internacional”.

Asimismo, destacó que el concurso fomenta la transferencia de los conocimientos adquiridos por los estudiantes hacia sus familias y grupos de pertenencia, trascendiendo el ámbito escolar, y remarcó el impacto positivo evidenciado en las prácticas de ahorro energético desarrolladas en los establecimientos educativos.

Finalmente, se abordó el análisis del programa Renovando Energías, implementado durante 2025 en instituciones de la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro, que incluyó propuestas formativas vinculadas a la investigación, el reciclaje y la producción de diversos objetos, como estrategia para el desarrollo de emprendimientos orientados a la reinserción social.

Para cerrar, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo interministerial como herramienta clave para el diseño e implementación de políticas públicas integrales, que promuevan la formación de una ciudadanía comprometida con el uso responsable de los recursos energéticos y contribuyan al desarrollo sostenible, con impacto positivo tanto en el ámbito educativo como en la sociedad en su conjunto.