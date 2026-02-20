Instituto batalló y se llevó un triunfo agónico ante Atlético en Alta Córdoba

«La Gloria» se impuso 2-1 ante «El Decano» en el Monumental de Alta Córdoba. El cordobés arrancó ganando con un tanto de Luna (de penal) y la visita lo igualó a través de Abeldaño. Cerato, sobre el final, le dio el triunfo al albirrojo.

Instituto le ganó 2-1 con Atlético Tucumán en el estadio Monumental Presidente Perón, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El primer tanto lo marcó Luna, a los 35 minutos del primer tiempo, tras un penal lleno de polémica que tuvo como protagonista al árbitro Espinoza.

Sin embargo, en los primeros 30 segundos del complemento «El Decano» lo igualó con un tanto de Abeldaño, que definió con una sutileza ante una defensa albirroja que salió dormida del entretiempo.

Y cuando todo parecía que terminaba en empate, apareció un héroe inesperado: Giulano Cerato, que llegó hasta el fondo y a los 47 del complemento le dio el triunfo a «La Gloria», que sumó su segundo triunfo consecutivo (ambos de local) y se acomoda en la Zona A con 7 puntos.

