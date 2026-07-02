El MPA llevó adelante en San Pedro una nueva jornada destinada a promover la prevención y el cuidado de la salud

Con una propuesta orientada a fomentar hábitos saludables y reforzar la prevención de enfermedades, el Ministerio Público de la Acusación realizó este miércoles 1 de julio una jornada sanitaria destinada al personal que se desempeña en el Centro Judicial de San Pedro.

La iniciativa reunió a profesionales de la Mesa de Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia, quienes desarrollaron diferentes acciones enfocadas en el control, la detección temprana y la concientización sobre diversas patologías que pueden prevenirse o tratarse oportunamente mediante controles periódicos.

Entre las actividades, los agentes accedieron a controles gratuitos de presión arterial y glucemia, mientras que también se ofrecieron, de manera voluntaria, testeos de VIH, sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. La propuesta se complementó con información preventiva sobre tuberculosis y un espacio de capacitación dedicado a la diabetes y la hipertensión arterial, dos enfermedades cuya detección temprana resulta clave para evitar complicaciones.

La jornada incluyó además una pausa activa de media hora, acompañada por la entrega de frutas e hidratación, con el propósito de incentivar la actividad física y promover prácticas saludables dentro del ámbito laboral.

Esta actividad forma parte de las acciones que el Ministerio Público de la Acusación viene impulsando junto al Ministerio de Salud para acercar herramientas de prevención y promoción de la salud a los trabajadores de las distintas dependencias del organismo, favoreciendo el bienestar integral del personal y fortaleciendo una cultura institucional basada en el autocuidado.