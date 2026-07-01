El RENATRE actualizó los montos de la Prestación por Desempleo a partir de julio a $395.000

Con este aumento, la prestación alcanzará un monto máximo de $395.000 y un mínimo de $ 197.500.

La delegación del RENATRE en Jujuy anunció que el organismo nacional dispuso una actualización de los montos de la Prestación por Desempleo que comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2026 para trabajadores rurales de todo el país.

La medida fue aprobada por el Cuerpo Directivo durante su reunión del 24 de junio, donde se resolvió incrementar en un 3,28% el beneficio correspondiente al Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED).

“La actualización de los montos forma parte de las acciones que impulsa el RENATRE para fortalecer la cobertura social destinada a los trabajadores y trabajadoras rurales de todo el territorio”, destacó el titular del RENATRE Jujuy, el Ing. Jorge Rois.

También remarcó que además del beneficio económico mensual, la Prestación por Desempleo contempla cobertura médico-asistencial para el beneficiario y su grupo familiar, asignaciones familiares y seguro de sepelio.

Asimismo recordó que el organismo lanzó recientemente el Programa de Empleo Rural (PER), un servicio gratuito que está dirigido a empresas rurales registradas en el organismo que requieran cubrir puestos de trabajo y fortalecer las capacidades de sus equipos. En una primera etapa, participan de las búsquedas laborales activas las personas trabajadoras rurales beneficiarias del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED).

Por último Rois señaló que para conocer más sobre las prestaciones, programas y servicios del organismo, pueden ingresar a www.renatre.org.ar o a nuestras redes sociales @renatreinforma.

Una herramienta fundamental para los trabajadores rurales

“El orden financiero del Registro nos permitió avanzar con una nueva actualización de la prestación por desempleo. De esta manera, seguimos fortaleciendo una herramienta fundamental de acompañamiento para los trabajadores rurales y sus familias en momentos de cese de empleo”, señaló el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri.

En el mismo sentido el director del organismo, José Voytenco, destacó: “Desde el RENATRE impulsamos acciones para sostener y mejorar la protección social de los trabajadores y trabajadoras rurales. Esta actualización contribuye a reforzar los ingresos de quienes se encuentran atravesando un momento crítico de su situación laboral”.