Convicción Federal impulsa un sistema nacional de alertas tempranas para sismos

Los senadores nacionales del bloque Convicción Federal destacaron hoy la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Alertas Tempranas de Sismología (SiNASi), para que los argentinos contemos con información inmediata ante la ocurrencia de movimientos sísmicos.

La propuesta que aún no fue debatida en comisiones, -y que está contenida en un proyecto de ley oportunamente presentado en abril de 2025 por los senadores Fernando Rejal, Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Fernando Salino-, disponía el uso de las nuevas tecnologías como un modo de contribuir a salvar vidas.

Y planteaba que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) -que poco tiempo después fue fusionado por decreto con el SEGEMAR – coordine un sistema de alertas automáticas que permita informar en tiempo real, a través de teléfonos celulares, aplicaciones, radio, televisión, sirenas y otros dispositivos, sobre la localización, magnitud y tiempo estimado de llegada de las ondas sísmicas.

«El Estado debe aprovechar la tecnología disponible para proteger a la población. No podemos evitar un terremoto, pero sí reducir sus consecuencias si las personas reciben información a tiempo para actuar», expresaron los legisladores.

Los senadores destacaron que provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, entre otras regiones cordilleranas, conviven con un riesgo sísmico permanente, por lo que resulta imprescindible fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta.

«El federalismo también significa garantizar igualdad en el acceso a la prevención y a la protección frente a los riesgos naturales. Este proyecto apunta a cuidar vidas y a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en todo el territorio nacional», afirmaron.

La propuesta toma como referencia experiencias exitosas implementadas en países como Japón, México y Estados Unidos, adaptándolas a la infraestructura y a las capacidades existentes en la Argentina.