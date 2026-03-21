El regreso de Milei: El presidente llegó a Canarias para una escala técnica

Tiene previsto su arribo a Aeroparque aproximadamente a las 9 de mañana.

El presidente Javier Milei, llegó esta noche al aeropuerto Gran Canaria para una escala técnica, luego de haber realizado una visita oficial a Budapest.

Milei había partido desde el Aeropuerto Internacional de Budapest Ferenc Liszt a las 20,28, hora local de Hungría, marcando el inicio de una travesía transatlántica de aproximadamente dieciocho horas de duración total, de acuerdo a información que pudo recoger de medios aeronáuticos la Agencia Noticias Argentinas.

El primer tramo de la navegación aérea, con rumbo hacia el archipiélago de las Islas Canarias, demandó poco más de cinco horas de vuelo, tras lo cual la aeronave realiza en Canarias una escala técnica obligatoria para el reabastecimiento de combustible y chequeos de mantenimiento preventivo.

La aeronave presidencial permanecerá aproximadamente una hora y media en tierras españolas, garantizando así la autonomía necesaria para el cruce del Océano Atlántico.

Posteriormente, la delegación emprenderá el tramo final del viaje, el cual se estima en alrededor de 10 horas de vuelo directo hacia el Sector Militar del Aeroparque Jorge Newbery.

De cumplirse los tiempos de navegación y las ventanas de operación aérea, el arribo del mandatario a la Capital Federal se producirá durante la mañana del domingo 22 de marzo, aproximadamente a las 9 hora local de Argentina.

En esta ocasión, el Presidente de la Nación se traslada acompañado por una comitiva sumamente reducida y estrictamente operativa, integrada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno. #AgenciaNA.