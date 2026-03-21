Mendoza: Cierran el Paso Cristo Redentor hasta nuevo aviso

La medida obedece a las adversas condiciones climáticas en la alta montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor, que une la Argentina con Chile, permanecerá cerrado de manera preventiva y hasta nuevo aviso, a partir de este domingo, como consecuencia de las condiciones climáticas adversas en la alta montaña, según confirmaron las autoridades.

Mediante un comunicado, la Coordinación del Centro de Frontera confirmó que la interrupción del tránsito vehicular comenzará esta noche en Uspallata, del lado argentino, y Guardia Vieja, en Chile, mientras que el cierre total del túnel se hará efectivo a partir de la medianoche, según supo la agencia Noticias Argentinas.

El corte, que se produce en el inicio del otoño, responde a un frente de inestabilidad con nevadas, especialmente del lado argentino, que no garantiza las mínimas condiciones de transitabilidad, tanto para autos como para vehículos de gran porte, como camiones.

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