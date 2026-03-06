El Registro Civil traslada sus oficinas móviles al Paseo de las Plantas durante todo el mes de marzo

Los jujeños podrán gestionar su DNI mientras realizan sus compras de producción floral local. Los turnos se entregan por orden de llegada.

El Registro Civil de Jujuy confirmó el regreso de los operativos móviles de documentación al tradicional «Paseo de las Plantas». La iniciativa busca descentralizar los trámites administrativos y aprovechar la gran concurrencia de este espacio comercial ubicado en la Avenida 19 de Abril.

A partir de este mes, los ciudadanos podrán gestionar su Documento Nacional de Identidad (DNI) mientras realizan sus compras de producción local, integrando los servicios del Estado con el circuito de economía regional.

Detalles del Operativo de DNI

El servicio estará disponible bajo las siguientes condiciones:

Calendario: Todos los sábados del mes de marzo.

Horario de atención: De 10:00 a 13:00 horas.

Modalidad: Los turnos se entregan por estricto orden de llegada.

Requisito para menores (hasta 14 años): Deberán presentar Partida de Nacimiento emitida con una antigüedad no mayor a un año.

Métodos de Pago: Modernización y Trámites

Para facilitar la gestión, se han habilitado diversas vías de pago para el arancel del trámite:

Digital: Escaneo de código QR, tarjetas de débito/crédito y billeteras virtuales.

Efectivo: El agente registral emitirá un comprobante para abonar en sucursales de Rapipago o Pago Fácil. Una vez cancelado, se debe presentar el ticket para finalizar el trámite en el lugar.

Sobre el Paseo de las Plantas

Cabe recordar que este espacio funciona habitualmente los sábados de 08 a 15 horas en la playa de estacionamiento de la Av. 19 de Abril (entre calles Otero y Gorriti). Se ha consolidado como el punto neurálgico para la exhibición y venta de productores locales, ofreciendo desde plantas ornamentales hasta productos artesanales de la región.

Dato útil: La combinación de la feria con el operativo del Registro Civil convierte al sector en un centro de servicios integrales para el vecino jujeño durante la mañana del sábado.