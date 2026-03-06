Tensión en Catamarca: Docentes autoconvocados reclaman mejoras salariales y rechazan la propuesta de Raúl Jalil

Con el tercer salario docente más bajo del país, la protesta reunió a educadores provinciales que rechazaron la propuesta salarial del Ejecutivo, con un acampe en espera de una nueva negociación.

Frente a la Casa de Gobierno, docentes autoconvocados de Catamarca realizaron este miércoles una masiva movilización en la capital provincial para rechazar la oferta salarial presentada por el Gobierno y exigir una recomposición que eleve el salario mínimo docente a $1.300.000. La protesta reunió a educadores de distintos puntos de la provincia y sumó también la participación de trabajadores de otros sectores de la administración pública. En las últimas horas, imágenes y videos de la manifestación comenzaron a circular en redes sociales, amplificando la visibilidad del reclamo. El Destape se comunicó con Claudia Besada, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados de Catamarca, para conocer la situación docente en la provincia tras la reunión de hoy a la mañana.

Según difundieron medios locales, la movilización recorrió las calles céntricas de la ciudad y concluyó frente a la Casa de Gobierno, donde un grupo de docentes decidió instalar un acampe y vigilia a la espera de una nueva instancia de diálogo con las autoridades provinciales. La protesta se produce en la antesala de la tercera mesa de negociación entre el Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Raúl Jalil, y los gremios que integran la Intersindical Docente, conformada por ATECa, SADOP y SIDCa.

Cabe destacar que, de acuerdo con el último Informe Indicativo del Salario Docente publicado por la Secretaría de Educación de la Nación (III trimestre de 2025), el salario bruto testigo de un maestro de grado con 10 años de antigüedad (MG10) en Catamarca se ubica en $833.251, siendo el tercer salario docente más bajo del país, superado únicamente por Misiones ($828.378) y Mendoza ($827.122).

El conflicto se intensificó luego de que el Gobierno provincial presentara el pasado viernes una propuesta salarial que, según los docentes, resulta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo. La oferta oficial incluye un bono extraordinario de $80.000 por inicio de clases, que se pagaría por única vez en marzo de 2026 a cada docente.

Además, plantea una actualización bimestral del punto índice docente y de la función jerárquica en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de enero de 2026. El Ejecutivo también propuso elevar el salario mínimo docente a $800.000 por cargo desde marzo, con una nueva actualización en julio basada en la inflación acumulada entre enero y junio de este año.

