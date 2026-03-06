Nuevo año, nuevas oportunidades: Así llega ElectroFans 2026 a Megatone.net

ElectroFans 2026 comienza este lunes 9 de marzo y marcará una de las primeras grandes citas comerciales del año para quienes buscan renovar tecnología y equipar el hogar. Megatone.net volverá a ser protagonista del evento con una propuesta que combinará descuentos destacados, financiación y beneficios logísticos en todo el país.

El evento tendrá tres días centrales con precios especialmente agresivos y las mejores condiciones de financiación, donde los clientes podrán acceder a hasta 50% de descuento en miles de productos, además de 12 cuotas sin interés en categorías seleccionadas. A esto se sumarán 15 y 18 cuotas con Banco Macro, 15 cuotas con Banco Nación, 15 y 18 cuotas con los principales bancos del país y 15 cuotas con tarjeta Naranja, ampliando las alternativas de pago para los clientes. Luego, las promociones continuarán por tiempo limitado, aunque desde la compañía recomiendan aprovechar los primeros días para acceder a la mayor variedad y condiciones más competitivas.

Entre las categorías protagonistas se encontrarán televisores, notebooks, celulares, heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos, todos con beneficios especiales durante el evento.

Además, la empresa reforzará su alianza con billeteras digitales. Quienes paguen con MODO podrán acceder a reintegros del 20% extra, sumando un ahorro adicional en productos seleccionados.

En materia logística, Megatone.net ofrece envíos a todo el país, junto con la opción de envíos same day en CABA y GBA, permitiendo que muchos clientes reciban su compra el mismo día.

Con descuentos de hasta el 50%, financiación en cuotas sin interés, reintegros con MODO y entregas rápidas en todo el territorio nacional, ElectroFans 2026 se prepara para convertirse en una de las fechas más relevantes del ecommerce en este inicio de año.

Las mejores ofertas de ElectroFans 2026 en Megatone.net