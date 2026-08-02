Fredy Berdeja resaltó los avances de las mesas técnicas impulsadas por el Gobierno provincial

El secretario de Trabajo, Fredy Berdeja, destacó los avances logrados en las mesas técnicas impulsadas por el Gobierno de Jujuy.

El secretario de Trabajo, Fredy Berdeja, destacó el valor de las mesas técnicas impulsadas por el gobernador Carlos Sadir, al señalar que «constituyen una herramienta fundamental para fortalecer el diálogo y construir soluciones concretas entre el Estado, las organizaciones sindicales y los distintos actores del mundo del trabajo».

En ese marco, remarcó que «por primera vez, cada una de las mesas técnicas concluyó con la elaboración de un acta, dando respuesta a un pedido que las organizaciones sindicales venían planteando desde hace mucho tiempo». Explicó que esta decisión «aporta mayor transparencia, permite realizar un seguimiento de los compromisos asumidos y fortalece la institucionalidad de estos espacios de diálogo».

Diálogo y acuerdos

Asimismo, Berdeja indicó que, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las mesas técnicas, se propone acordar con cada sector un cronograma anual de tres o cuatro encuentros, con fechas y horarios establecidos de manera anticipada. «Esta planificación permitirá trabajar entre cada reunión sobre los planteos realizados, hacer un seguimiento de los avances, evaluar los resultados y llegar a cada mesa con respuestas concretas y nuevos objetivos», sostuvo.

Finalmente, el funcionario reafirmó que «el diálogo permanente, la planificación y el trabajo conjunto son el camino para construir mejores políticas laborales, fortalecer las relaciones entre las partes y brindar respuestas más eficientes a las trabajadoras y los trabajadores de nuestra provincia».