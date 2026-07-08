El Poder Judicial conmemoró el 210º aniversario de la declaración de la Independencia argentina

Con un acto realizado en la mañana de hoy, el Poder Judicial de Jujuy conmemoró el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, reafirmando el compromiso con los valores de libertad, soberanía, democracia y respeto por el orden constitucional que dieron origen a la Nación.

El acto fue encabezado por los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Federico Otaola -presidente-, Mariano Miranda -vicepresidente-, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Mercedes Arias.

Participaron además la defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Dra. María Gabriela Burgos; el procurador General Adjunto del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Diego Chacón; el defensor General Adjunto del Ministerio Público de la Defensa, Dr. Matías Luna; el presidente del Colegio de Magistrados, Funcionarios y Ministerios Públicos de Jujuy, Dr. Alejandro Domínguez; jueces y juezas, funcionarios y empleados judiciales, abogados del foro local y representantes de la Asociación Judicial de Jujuy.

La ceremonia comenzó con la presentación de la Agrupación «9 de Julio», integrada por efectivos del Cuerpo de Seguridad y Custodia del Poder Judicial y la Banda de Música de la Policía de la Provincia «Tacita de Plata», a cargo del segundo jefe del Cuerpo de Seguridad y Custodia, subcomisario Lic. Darío Nicolás Galian.

Posteriormente, se realizó el tradicional izamiento de la Bandera Nacional Argentina y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, del que participaron los jueces de la Suprema Corte de Justicia; la Dra. María Gabriela Burgos; el Dr. Diego Chacón; el Dr. Alejandro Domínguez; y, como invitados especiales, la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Dra. Marisa Eliana Rondón; la jefa de Contaduría, C.P.N. Silvia Labruna; el Dr. Raúl Carrillo; el C.P.N. Santiago Jure; la Dra. María Ángela Pereyra; la Sra. Angélica del Valle Burgos; el secretario General de la Asociación Judicial de Jujuy, Fredy Berdeja, y el secretario Gremial, Lic. Francisco Daud.

Posteriormente, en el patio central del edificio judicial, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Palabras alusivas

Seguidamente, en su mensaje alusivo, el Dr. Otaola recordó que la Declaración de la Independencia de 1816 fue el resultado del consenso alcanzado por hombres provenientes de distintas regiones que, dejando de lado sus diferencias, priorizaron el objetivo común de constituir una Nación libre y soberana. Señaló que ese proceso, iniciado con la Revolución de Mayo y consolidado con la sanción de la Constitución Nacional, dio origen al Estado argentino, fundado sobre el imperio de la ley, las libertades y garantías constitucionales y la vida democrática.

Asimismo, destacó que las conmemoraciones patrias constituyen una oportunidad para renovar el compromiso de cada ciudadano con esos principios y afirmó que, desde el lugar que ocupa, cada persona contribuye al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones.

En ese marco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia sostuvo que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de defender el orden constitucional, la autonomía provincial, las libertades y garantías constitucionales y la justicia, tanto en su dimensión individual como social.

Finalmente, remarcó: “Esa misión debe ejercerse con responsabilidad, ética y una profunda visión humanista, reafirmando el compromiso con la protección de los derechos humanos como mandato constitucional”.

Tradicional chocolate

La ceremonia concluyó con el retiro de la Bandera Oficial de la Nación. Como cierre de la conmemoración, las autoridades e invitados compartieron el tradicional chocolate patrio, servido por el personal de Intendencia y Mayordomía del Poder Judicial.