El MPA participó del operativo de rescate de vicuñas en la Puna jujeña e imputó al dueño del criadero por presunto maltrato animal

En un procedimiento sin precedentes para la provincia de Jujuy, se concretó el rescate y traslado de 42 vicuñas provenientes del Criadero Nº 2 de la localidad de Rodero, en la Puna jujeña.

La medida fue ordenada por el Juzgado Ambiental, siendo solicitada por la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de una denuncia presentada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia.

El propietario del predio donde se encontraban los ejemplares fue imputado el pasado viernes por el delito de maltrato animal, por no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales cautivos.

Del operativo participaron la Secretaría de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, el Ministerio de Seguridad, el Juzgado Ambiental, la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público de la Acusación, y personal técnico del INTA Miraflores.

Gracias al trabajo articulado entre las instituciones intervinientes, se logró recuperar y trasladar con vida en un vehículo especialmente acondicionado a un total de 42 ejemplares de vicuña, los cuales fueron recibidos en el predio del INTA Miraflores, donde permanecerán bajo resguardo y seguimiento especializado a fin de obtener su recuperación.

La labor desarrollada representa un importante antecedente para la protección de la fauna silvestre y la preservación de la biodiversidad en la provincia, demostrando la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y el resguardo de especies emblemáticas de nuestra región.

La Fiscalía Ambiental destaca el compromiso y la colaboración de todos los organismos y profesionales que participaron de esta histórica intervención, cuyo resultado constituye un avance significativo en materia de protección ambiental y conservación de la fauna silvestre en Jujuy.