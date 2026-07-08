Atauche: “Es necesario que quienes generan trabajo estén en la mesas de decisiones políticas”

El senador nacional Ezequiel Atauche presentó un proyecto de ley en la Cámara Alta para modificar la Ley N° 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo de incorporar representantes de las asociaciones civiles de las MiPyMEs al Consejo Federal del sector. «Buscamos que quienes emprenden, invierten y generan trabajo tengan participación en la toma de decisiones», afirmó el legislador.

La iniciativa propone incorporar un inciso al artículo 44 de la Ley 25.300 para que el Consejo Federal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas incluya a dos representantes de asociaciones civiles que agrupen a las MiPyMEs y cuenten con reconocimiento nacional. Asimismo, encomienda a la autoridad de aplicación la definición de los mecanismos para la selección de dichos representantes.

Atauche explicó que el proyecto busca garantizar la participación directa de las entidades empresarias en el ámbito donde se definen los criterios y las políticas de promoción para el sector. «Es necesario que quienes emprenden, generan empleo y sostienen la actividad productiva tengan una voz en la mesa donde se diseñan las políticas que impactan directamente sobre su desarrollo», sostuvo.

En ese sentido, recordó que el Consejo Federal fue creado para unificar criterios entre las distintas jurisdicciones del país y asegurar una aplicación equitativa de las herramientas de promoción destinadas a las pequeñas y medianas empresas. Actualmente, el organismo está integrado por los ministros de Producción de las provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el secretario nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, sin representación directa del sector empresario.

Además, destacó la importancia de incorporar representantes de entidades “que expresen la realidad de las economías regionales y de los distintos sectores productivos del país, ya que son quienes conocen de primera mano las necesidades y desafíos que enfrentan las MiPyMEs”.

Finalmente, el senador señaló que la iniciativa se enmarca en la visión del Gobierno nacional de promover un Estado más eficiente y cercano al sector productivo. «Con este proyecto buscamos avanzar hacia un esquema de gestión más abierto y participativo, fortaleciendo la interacción entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en las decisiones públicas», concluyó.