Farmacias más cerca: El Colfarjuy incorpora geolocalización para consultar turnos en toda la provincia

El Colegio Farmacéutico de Jujuy puso en marcha un innovador sistema de consulta de farmacias de turno con geolocalización, una herramienta tecnológica destinada a facilitar el acceso a la información tanto para los profesionales farmacéuticos como para los pacientes de toda la provincia.

La nueva plataforma www.turnosjujuy.com.ar permite identificar de manera rápida y sencilla las farmacias de turno más cercanas, tanto en San Salvador de Jujuy como en las distintas localidades del interior provincial. El servicio también se encuentra disponible a través del sitio web institucional www.colfarjuy.org.ar y puede ser utilizado desde cualquier dispositivo móvil.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la actual gestión del Colegio Farmacéutico de Jujuy y surge a partir de los aportes realizados por los asociados durante las reuniones zonales desarrolladas en el primer semestre del año en diferentes puntos de la provincia.

Tecnología aplicada al servicio de la salud

El nuevo sistema incorpora geolocalización para que los usuarios puedan conocer con precisión la ubicación de los establecimientos farmacéuticos que se encuentran de turno en cada momento.

Desde la Institución destacaron que el objetivo principal es mejorar el acceso a la información sanitaria, especialmente en situaciones de emergencia o cuando los pacientes necesitan localizar rápidamente una farmacia fuera del horario habitual de atención.

Además, la herramienta promueve el uso de tecnologías digitales de fácil acceso, aprovechando la utilización cotidiana de teléfonos celulares para brindar respuestas ágiles y precisas a la comunidad.

Acceso mediante QR y difusión en farmacias

Para facilitar su implementación, Colfarjuy desarrolló un código QR exclusivo que dirige directamente al sistema de consulta de turnos. Este recurso ya se encuentra disponible en la página web institucional y permitirá a los usuarios acceder a la información de manera inmediata.

Como parte de la estrategia de difusión, también se elaboraron afiches, posters y material gráfico que son distribuidos en farmacias de toda la provincia. La finalidad es ampliar el conocimiento sobre esta nueva herramienta y promover su utilización entre los pacientes.

La incorporación de este sistema representa un paso más en el proceso de modernización institucional impulsado por el Colegio Farmacéutico de Jujuy, fortaleciendo la comunicación entre las farmacias y la comunidad mediante soluciones tecnológicas orientadas a mejorar el acceso a los servicios de salud.

Con esta iniciativa, la institución busca acercar información útil, actualizada y disponible las 24 horas, facilitando la localización de farmacias de turno en cualquier punto de la provincia cuando más se necesitan.