El Parque Botánico de Capital lanzó su agenda de actividades para las vacaciones de invierno

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos, turistas y amantes de la naturaleza a disfrutar de una variada agenda de actividades durante las vacaciones de invierno en el Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schüel”. La propuesta se desarrollará del 14 al 24 de julio e incluye caminatas guiadas y experiencias recreativas pensadas para distintas edades, con el objetivo de promover el contacto con el ambiente natural y la educación ambiental.

Entre las actividades programadas se encuentra la caminata “Atardecer en el Botánico”, que se realizará todos los martes a las 17 horas. La propuesta está destinada a personas mayores de 12 años e invita a recorrer los senderos del parque al caer el sol, disfrutando del paisaje y la biodiversidad característica de las Yungas.

Para los más pequeños, el Parque ofrecerá “Yungueritos en Vacaciones”, una experiencia recreativa y educativa destinada a niños de 7 a 11 años. La actividad se llevará a cabo los miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, y permitirá a los participantes descubrir la riqueza natural del entorno a través de juegos, exploración y aprendizaje.

Asimismo, los jueves a las 17 horas se desarrollará la caminata “Mateando en el Botánico”, una propuesta para compartir en familia que combina senderismo, naturaleza y la tradicional ronda de mates en un entorno único.

Desde la organización informaron que las actividades se suspenderán en caso de lluvia, tormenta eléctrica o viento norte. Además, señalaron que todas las propuestas son con costo, cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa. Los interesados pueden reservar su lugar comunicándose al 388 403-7073.