La Feria de la Salud en las 14 Hectáreas promovió la prevención y el cuidado integral

La jornada acercó a vecinos de Alto Comedero actividades de promoción de hábitos saludables, prevención de enfermedades y cuidado integral de la salud.

El Ministerio de Salud, a través del área de Promoción y Prevención, llevó adelante una nueva edición de la Feria de la Salud en el sector de las 14 Hectáreas de Alto Comedero, una propuesta que reunió a distintas áreas del Estado para acercar actividades de promoción, prevención y educación destinadas a niños, niñas, adolescentes y familias.

La iniciativa tiene como objetivo promover hábitos de alimentación saludable, la práctica de actividad física y el cuidado integral de la salud para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. En esta oportunidad, participaron también el Ministerio de Educación, las áreas de Niñez, Adolescencia y Familia, Seguridad Vial y CUCAI, con stands informativos y actividades adaptadas a las diferentes edades.

Agustina Manzur, referente de la Mesa de Promoción y Prevención, explicó que durante el receso invernal la propuesta se fortaleció con actividades especialmente pensadas para los niños y toda la comunidad de las 14 Hectáreas.

Asimismo, destacó el trabajo articulado entre los distintos organismos participantes, que ofrecieron espacios sobre RCP y primeros auxilios, seguridad vial, derechos de niños, niñas y adolescentes, salud bucal, alimentación saludable, educación sexual integral, salud mental, vínculos saludables, gestión de las emociones, donación de órganos y testeos de VIH y sífilis.

La funcionaria señaló además que las actividades se desarrollan bajo una modalidad de consejería y aprendizaje lúdico, adaptada a las edades de los participantes. En esta edición, la organización también articuló acciones con la escuelita de fútbol «La 14» y un merendero del sector, promoviendo la incorporación de hábitos saludables mediante juegos y la entrega de cepillos de dientes.

Finalmente, informó que la Feria de la Salud continuará durante toda la semana en distintos sectores de Alto Comedero, acercando acciones de promoción y prevención a más vecinos.

Por su parte, Romina Daza, responsable de la escuelita de fútbol «La 14», valoró la propuesta y destacó que los niños pudieron participar de las distintas actividades y aprender contenidos vinculados, por ejemplo, a las maniobras de RCP.

Además, comentó que la institución municipal funciona desde hace dos años, reúne actualmente a 60 chicos de entre 6 y 14 años y complementa la práctica deportiva con acompañamiento psicológico, controles de salud y seguimiento nutricional, promoviendo una formación integral.