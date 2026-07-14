Provincias del Norte Grande impulsan una agenda conjunta para fortalecer Incluir Salud

El ministro José Manzur participó del encuentro regional donde se acordó avanzar con propuestas para garantizar la continuidad de las prestaciones.

El ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, el subsecretario Técnico Operativo, Pablo Castro y el director de Discapacidad y Rehabilitación, Fernando Cadar, participaron este lunes en Santiago del Estero de la reunión de ministros de Salud del Norte Grande, junto a referentes del Programa Incluir Salud, con el objetivo de analizar la situación actual del programa y avanzar en estrategias conjuntas que permitan fortalecer su funcionamiento y garantizar el acceso a las prestaciones.

Durante el encuentro, las autoridades sanitarias de la región compartieron un diagnóstico común sobre los desafíos que enfrenta el programa y coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda de trabajo entre Nación y las provincias para asegurar la continuidad de tratamientos, la provisión de medicamentos, las prestaciones de diálisis y otras respuestas esenciales para las personas beneficiarias.

Seguimiento federal de Incluir Salud

Como resultado de la reunión, se consensuó un documento conjunto y se conformó una mesa federal permanente de seguimiento del Programa Incluir Salud, con participación de las provincias y del Ministerio de Salud de la Nación.

Las propuestas serán presentadas en la próxima reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), con el propósito de avanzar en soluciones sostenibles que permitan fortalecer el programa, reducir las desigualdades territoriales y garantizar prestaciones oportunas y de calidad para la población.

El encuentro fue encabezado por la ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif, y contó con la participación de autoridades sanitarias de Jujuy, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Salta, Tucumán, Chaco, Misiones y demás provincias que integran el Norte Grande.