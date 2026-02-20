El Ministerio de Minería informa sobre inscripciones 2026 en el registro de productores mineros

Deberán realizar las inscripciones y/o reinscripciones en el Registro de Productores Mineros, hasta el 31 de marzo de este 2026 inclusive.

El Ministerio de Minería, a través de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Decreto Ley Nº 3574, comunica a los productores mineros que deberán realizar las inscripciones y/o reinscripciones correspondientes al período 2026 de las minas y/o canteras vigentes que se encuentren con concesión, en el Registro de Productores Mineros, hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive.

El formulario de Solicitud de Inscripción deberá ser descargado desde la página web oficial del Ministerio de Minería (www.mineriajujuy.gob.ar) y presentado junto con la totalidad de la documentación requerida por mesa de entradas del Ministerio, sito en calle Ascasubi Nº 290, barrio Bajo La Viña, en el horario de 08:00 a 12:30 horas.

El incumplimiento de este trámite dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 3574, así como a la suspensión de la provisión de Guías de Tránsito de Minerales para su transporte y otros trámites vinculados a la actividad.