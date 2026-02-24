Video clave: Robaron una panadería en Palpalá, los grabaron y cayeron tras un operativo cerrojo

Destacaron que los videos que aportan los vecinos son una herramienta efectiva para que la Policía atrape a los delincuentes.

Un audaz robo ocurrido en la madrugada de este martes en el barrio San Martín de la ciudad siderúrgica terminó con dos personas detenidas y los elementos recuperados en tiempo récord.

Todo comenzó cerca de las 02:30 horas, cuando los delincuentes violentaron la puerta de una panadería ubicada en la esquina de avenida Libertad e Inca.

Lo que los malvivientes no advirtieron fue que una pareja, desde un balcón cercano, filmaba toda la secuencia con su celular, aportando un material fílmico fundamental que permitió al Grupo Dinámico de Prevención del Delito (Zorros) de la Unidad Regional 8, identificar a los autores de inmediato.

Con las características de los sospechosos plenamente confirmadas, se implementó un operativo cerrojo coordinado por el jefe Zonal Nocturno que movilizó a Infantería, patrullas y Bicipolicías por distintos sectores.

Tras un rastrillaje intensivo, los efectivos localizaron a los implicados, un joven de 24 años y una persona trans, en el barrio Belgrano. Al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente reducidos y trasladados a la Seccional 23.

Durante el procedimiento, se logró determinar que habían intentado ocultar los bienes robados en el domicilio de un tercero, quien hizo entrega voluntaria de los mismos para evitar problemas legales.

Finalmente, la policía logró recuperar una balanza digital profesional y una conservadora roja, herramientas esenciales que fueron devueltas al propietario del comercio tras radicar la denuncia.

Este procedimiento exitoso resalta la importancia de la colaboración ciudadana a través de la tecnología y la velocidad de respuesta de las unidades pertenecientes a la UR8 para intervenir en delitos en flagrancia.

Los malvivientes quedaron a disposición de la Justicia, mientras que el comerciante damnificado pudo retomar su actividad normal gracias al rápido esclarecimiento del hecho.