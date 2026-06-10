El municipio capitalino promueve la salud y el bienestar a través de clases abiertas de yoga

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa fortaleciendo sus políticas de salud y bienestar a través de la difusión del Yoga a través de programas como Yoga en el Cabildo o Yoga en el Tizón, iniciativas que buscan acercar esta disciplina milenaria a todos los vecinos de la ciudad.

Melina Cid Cónde, yoguini a cargo de los programas municipales, destacó la importancia de estos espacios que combinan la actividad física con la cultura, permitiendo que personas de todas las edades mejoren su calidad de vida de forma libre y gratuita.

Estos programas cuentan con diversos puntos de encuentro estratégicamente distribuidos para facilitar el acceso de la comunidad:

-Cabildo de Jujuy: Los encuentros se realizan los primeros sábados de cada mes. Durante el otoño e invierno, la cita es a las 17:00 horas, mientras que en primavera y verano el horario se traslada a las 18:00 horas. Estas jornadas cuentan con la participación de profesores idóneos de distintos espacios, como “Espacio Libertad”, quienes comparten diversas técnicas con los asistentes.

-Parque San Martín: Clases los martes y jueves a las 10:00 de la mañana.

-Centro Cultural Héctor Tizón: Clases los martes y jueves a las 16:00 horas. Debido a la alta demanda, en este espacio se maneja una lista de espera.

“Estas clases están a cargo de diferentes profesores de Jujuy, todos idóneos que, con muy buena voluntad, vienen a mostrar su disciplina”, destacó la instructora.

Cid Cónde subrayó que no se requieren conocimientos previos para participar, ya que los instructores están capacitados para guiar a quienes se inician desde cero. Los interesados solo deben acercarse a los lugares mencionados o consultar en los Nidos municipales para encontrar la clase más cercana a su domicilio.

“La idea de Yoga en el Cabildo es que justamente la gente que se interese pueda tener un lugar libre y gratuito donde puedan empezar de cero; los profesores que vienen son eh impresionantes en sus técnicas, así que siempre están muy atentos sobre todo a la gente que recién empieza”, aseguró.

Celebración del Día Mundial del Yoga

En el marco de esta efeméride internacional, el municipio organiza un evento de gran magnitud para el próximo 20 de junio en el Edificio LAP (ex Infinito por Descubrir), ubicado en la Ciudad Cultural. Este encuentro, se desarrollará en dicha fecha de 09:00 a 19:00 horas.

“Es un lugar hermoso y adecuado en el que venimos haciendo hace 11 años ese encuentro de yoga; viene muchísima gente”, describió Cid Cónde.

La jornada contará con diversas actividades:

-Clases abiertas: Durante todo el día con entrada libre y sin inscripción previa.

-Yoga para niños: Entre las 15:00 y las 17:00 horas, habrá actividades específicas para los más pequeños, estando la clase central para niños a cargo de Melina Cid Cónde a las 16:00 horas.

-Acción solidaria: Como único requisito de ingreso, se solicita la donación de alimento para perros o gatos, que será destinado a entidades benéficas.

Se recomienda a los asistentes concurrir con ropa cómoda, agua, una manta o una colchoneta (mat) para disfrutar plenamente de la experiencia.

Desde la organización, se agradeció la disposición del Cabildo de Jujuy y de las diversas áreas municipales por ceder los espacios físicos que permiten la difusión y práctica de esta disciplina en beneficio de toda la población jujeña.