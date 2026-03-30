Rescatan a 18 peregrinos: Realizaron importante operativo de emergencia en Punta Corral

Tras el arribo de la masiva peregrinación con la Virgen de Copacabana de Punta Corral, las intensas lluvias provocaron un peligroso deslizamiento de tierra en el tramo comprendido entre Tumbaya y el Primer Calvario.

Debido a este fenómeno natural, un grupo de 18 peregrinos quedó varado en el trayecto durante la noche, siendo localizados y rescatados con éxito en las primeras horas de esta mañana por los equipos de asistencia y seguridad.

​El operativo de auxilio contó con la presencia y supervisión directa del Crio. Gral. Lic. Milton Sánchez, jefe de la Policía de Jujuy, quien se desplazó hasta el lugar para coordinar las tareas de rescate y colaborar en el despliegue de las fuerzas.

Remarcaron que su participación activa garantizó la eficacia de las maniobras en una zona de terreno sumamente inestable y de difícil acceso tras las precipitaciones.

​Actualmente, personal de la Dirección Provincial de Emergencias y un cuerpo de Bomberos realizan un exhaustivo «barrido» preventivo desde Punta Corral hasta Tumbaya.

El objetivo de esta búsqueda es determinar si existen otras personas aisladas o en riesgo debido a los derrumbes en diferentes sectores del camino, manteniendo el alerta máxima hasta que se confirme la seguridad total en los senderos.