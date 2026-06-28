El municipio capitalino dio a conocer el cronograma semanal de vacunación antirrábica

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, llevará adelante durante la próxima semana una nueva etapa de la campaña gratuita de vacunación antirrábica y registro de perros y gatos, acercando este importante servicio a distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa tiene como objetivo promover la tenencia responsable de mascotas y prevenir la rabia, una enfermedad zoonótica que puede afectar tanto a los animales como a las personas. La vacunación está destinada a perros y gatos mayores de tres meses de edad, quienes deberán concurrir acompañados por una persona adulta responsable.

El cronograma previsto es el siguiente:

Barrio Sargento Cabral

Lunes 29: Carlos Perette 1786, de 10 a 13 horas. William King y Alfredo Palacios (Capilla Inmaculada Concepción), de 14 a 17 horas.

Barrio El Balcón

Martes 30: Calle Orellana Nº 2021, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Barrio La Arbolada

Miércoles 1: El Cedrón 1555, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Barrio Fin de Semana

Jueves 2: Palo Amarillo 2839, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Barrio Perovic

Viernes 3: El Cedro y Palo Borracho, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

En barrio Huaico, la campaña se desarrollará de lunes a viernes, de 10 a 15 horas, en los siguientes puntos:

Lunes 29: Av. Bolivia y Gerónimo Carrillo.

Martes 30: Av. Bolivia (Concejo Deliberante).

Miércoles 1: Av. Bolivia (Ministerio de Desarrollo Humano).

Jueves 2: Av. Bolivia y Rodríguez Peña.

Viernes 3: Av. Bolivia y Viamonte.

En barrio 122 Viviendas, la modalidad será puerta a puerta, de 10 a 12 horas:

Martes 30: Bertres y calle 153.

Miércoles 1: Helguera y pasaje s/n.

Jueves 2: Bertres y Machuca.

En barrio El Imperio, la vacunación se realizará en la Asociación Los Churitos (Manzana 985, Lote 7), el martes 30 y miércoles 1, de 10 a 16 horas.

En barrio San Francisco de Álava, el operativo tendrá lugar de 9 a 13 y de 14 a 18 horas:

Lunes 29: Santa Victoria Nº 835 (C.A.M.).

Martes 30: Cerro Centinela y Pan de Azúcar (Subcomisaría).

Miércoles 1: Escaya y Joaquín V. González (Plaza La Mora).

Jueves 2: Pan de Azúcar Nº 974 (casi esquina Maíz Gordo).

Viernes 3: Cerro Labrado y Santa Victoria.

Por su parte, en barrio Tupac Amaru el cronograma será:

Lunes 29: Manzana AP5, Lote 17, Etapa II, de 9:30 a 15 horas.

Martes 30: Manzana AP4, Lote 22, Etapa I, de 9:30 a 15 horas.

Miércoles 1: Manzana AP12, Lote 20, Etapa I, de 9:30 a 12:30 horas.

Jueves 2: Manzana AP2, Lote 4, 228 Viviendas, Etapa IV, de 9:30 a 18 horas.

Viernes 3: Manzana AP45, Lote 1, Etapa VI, de 14 a 18 horas.

Desde el municipio recordaron que la vacuna antirrábica es gratuita y constituye la principal medida para prevenir esta enfermedad. Asimismo, solicitaron a los vecinos asistir con los perros sujetos con correa y collar, mientras que los gatos deberán ser trasladados en caniles, cajas transportadoras o bolsos adecuados para garantizar la seguridad durante el operativo.