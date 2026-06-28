«Unicef»: Terremotos en Venezuela dejan a más de medio millón de niños necesitando ayuda urgente

«Los hospitales están operando por encima de su capacidad, miles de niños no tienen acceso confiable a agua potable y muchas escuelas han sufrido daños», advirtieron desde la agencia internacional.

Al menos 680.000 niños necesitan asistencia humanitaria tras los fuertes terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela, según informó este domingo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La organización alertó que el evento sísmico ha afectado directamente a 1,8 millones de personas en diversas regiones del país.

«Tres días después de iniciada la respuesta, la magnitud de la necesidad es cada vez más clara», afirmó Manuel Rodríguez Pumarol, representante de Unicef en el país. El funcionario advirtió que «los hospitales están operando por encima de su capacidad, miles de niños no tienen acceso confiable a agua potable y muchas escuelas han sufrido daños».

Los daños estructurales alcanzan niveles alarmantes. Los reportes satelitales revelan que un tercio de las edificaciones en Catia La Mar, en La Guaira, una de las zonas más impactadas, resultaron dañadas. Asimismo, en la capital del país, más de 400 escuelas sufrieron afectaciones severas, por lo que algunas se utilizan como refugios temporales.

Para enfrentar esta crisis sin precedentes en más de un siglo, Unicef despachó un primer cargamento aéreo con 20 toneladas de medicamentos, agua y suministros sanitarios que arribó este sábado a la ciudad de Valencia (estado Carabobo). Además, la agencia planea enviar pronto un segundo envío desde su centro de suministro mundial en Dinamarca. «En conjunto, se espera que ambos envíos presten ayuda a más de 100.000 personas», precisó.

La entidad de las Naciones Unidas estimó que se necesitan 52 millones de dólares para financiar las labores de emergencia, de los cuales ya adelantaron una parte con recursos propios (aproximadamente 3,5 millones de dólares), y pidió donaciones flexibles para sostener el apoyo médico, nutricional y educativo a largo plazo.

Hasta ahora, las autoridades informaron de casi 1.500 personas fallecidas por la acción de los terremotos, así como de miles de heridos y damnificados. (RT)