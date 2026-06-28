Defienden ley de “Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal al Comercio de Jujuy”

Ante el impacto de las políticas nacionales, el gobierno de Jujuy responde a la crisis del comercio con medidas de alivio fiscal.

En la sexta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la legisladora provincial María Teresa Agostini defendió la Ley del “Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal al Comercio de Jujuy”.

Señalando que es una iniciativa que promueve alivios fiscales ante la difícil situación por la que atraviesan los pequeños comerciantes de la provincia como consecuencia de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

«Mientras la nación ahoga a los comerciantes, este Gobierno impulsa medidas de alivio fiscal para ellos», sintetizó la legisladora, marcando el contraste entre ambas políticas.

Agostini destacó que la nueva norma forma parte de una propuesta integral de alivio fiscal que el gobierno provincial viene desarrollando desde hace unos años para diferentes sectores de la economía.

«La provincia, siendo sensible a la crisis y tratando de aminorarla responde con medidas concretas de alivio para los distintos los sectores y actividades como producción primaria, industria manufacturera, el transporte, la hotelería, el turismo y la construcción con reducción de impuestos, leyes de promoción y fomento a las inversiones y regímenes de regularización de deudas «, explicó.

La ley aprobada en la sesión referida, está dirigida específicamente a los pequeños comerciantes locales. Incluye a contribuyentes monotributistas de todas las categorías (de la A a la K) y a contribuyentes del régimen general categorizados como microempresas por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación.

Se estima que poco más de 10.000 monotributistas de la provincia podrán acceder a los beneficios.

La normativa establece los siguientes beneficios:

• Impuesto sobre los ingresos brutos: exención del 100% para los monotributistas de las categorías A a C; reducción del 50% para las categorías D a K. Para los microcomerciantes del régimen general, se aplica una reducción del 50% de las alícuotas en los sistemas de retención, percepción y/o recaudación.

• Impuesto inmobiliario: diferimiento del pago al ejercicio 2028 de los anticipos que se devenguen durante la vigencia de la ley.

• Impuesto de sellos: exención del 100% sobre contratos de locación de inmuebles destinados al comercio, y del 100% para la constitución de derechos reales como hipotecas y avales.

• Ejecuciones fiscales: suspensión de todas las ejecuciones fiscales promovidas o a promoverse por la Dirección Provincial de Rentas respecto de obligaciones tributarias de los contribuyentes comprendidos en el régimen. Esto alcanza a las acciones judiciales en trámite, incluyendo la traba de nuevas medidas cautelares o embargos de cuentas.

Agostini también mencionó que estas medidas fiscales se encuentran dentro del marco de un paquete integral que complementa a otras acciones referidas a operaciones de préstamos y financiamientos especiales.

Entre ellas, se destacan los de la Microempresa, que contemplan tasas subsidiadas del 12% y los convenios con el Banco Macro y el Banco Nación para la obtención de créditos con tasas diferenciales. Asimismo, se incluye el respaldo de FOGAJUY para avales y operaciones de descuento de cheques con la Microempresa, junto con sus operatorias de aval para créditos de la línea de la microempresa.

La ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, quedando facultado el Poder Ejecutivo para prorrogar total o parcialmente sus beneficios. La entrada en vigor será a partir del primer día hábil del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. «Si todo avanza según lo previsto, probablemente en julio los comerciantes podrán acceder a los beneficios de la ley y vislumbrar algún tipo de alivio», enfatizó la diputada.

La sanción de la ley llega en un contexto donde las políticas económicas nacionales han llevado a sectores clave de la economía —como la industria, la construcción y el comercio, que motorizan el empleo y el consumo— a una situación muy complicada.

Agostini fue directa al señalar que, mientras hay sectores como la minería que están creciendo, existen otros inmersos en una profunda crisis que no muestran señales de recuperación: «Es a estos sectores a los que el Gobierno de la provincia, a pesar de la caída sostenida de la recaudación nacional, busca asistir en la medida de sus posibilidades».