En Tucumán secuestran droga y recuperan una camioneta robada en Jujuy

Secuestran un arma de fuego durante un control en Simoca.

El vehículo registraba un pedido de secuestro por una causa de robo agravado en la provincia vecina. El conductor quedó a disposición de la Justicia.

Efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas (Didrop) Oeste procedieron este sábado por la tarde, en la ciudad de Simoca, al control preventivo de una camioneta que circulaba por la avenida Arturo Illia.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados verificaron que el rodado era requerido por la Justicia de Jujuy en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda. Además, durante la requisa del habitáculo, hallaron un revólver calibre 22 junto a siete cartuchos.

Tras la consulta correspondiente, desde la fiscalía interviniente ordenaron el secuestro del vehículo, que será trasladado a esa provincia durante la próxima semana.

Por otra parte, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros dispuso el secuestro del arma y de las municiones, la notificación de la causa al conductor y la remisión de las actuaciones.